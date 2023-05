Případ napadení strážníka městské policie řeší plzeňští policisté. K incidentu došlo v sobotu vpodvečer u hlavního vlakového nádraží poté, co hlídku městské policie upozornila jedna z žen obsluhujících v prodejních stáncích na chování dvojice, která na místě popíjela alkohol a nevybíravým způsobem obtěžovala sedící hosty.

Stánky u Hlavního nádraží v Plzni. Ilustrační foto | Foto: MMP

Hlídka po příchodu zjistila, že k muži a ženě patří pes volně pobíhající kolem a upozornila je na to, aby si zvíře připnuli na vodítko. „Od verbálních útoků se muž uchýlil k fyzické agresi. Nedbal zákonných výzev k zanechání protiprávního jednání a poté, co na strážníka plivl, zaútočil na něj tzv. hlavičkou, a to přímo do obličeje,“ informovala v úterý 9. května mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Úder byl tak silný, že zraněný strážník na chvíli upadl do bezvědomí. Jeho kolegyni, která tak zůstala proti agresorovi sama, naštěstí přispěchal na pomoc řidič vozidla taxi. „Díky jeho odhodlanosti a iniciativě při zpacifikování útočníka se podařilo přítomným agresora udržet na zemi do příjezdu posil a poté mu byla nasazena pouta,“ dodala mluvčí.

Zraněného kolegu potom strážníci prvotně ošetřili a přivolali zdravotnickou záchrannou službu a policisty. O tom, že překonat odpor agresivního muže nebylo nic snadného, svědčí i to, že při zákroku navíc kousl jednoho ze zasahujících strážníků do nohy.