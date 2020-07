V Žihobcích na Sušicku zapomněl vloni zavřít vrata, jimi vyběhla ven jeho fena slovenského čuvače Azra a kousla procházející ženu do nohy. Té museli lýtko sešít.

Vše se odehrálo vloni poslední dubnový den, kdy Martina S. mířila k májce, kterou místní právě stavěli. Nesla chlapům půllitry.

Zdroj: Deník / Milan Kilián

„Cestou jsem potkala Petra Mišáka. Pozdravili jsme se a vtom se ze vrat vyřítil jeho pes. Myslela jsem, že běží za ním, on se ale najednou stočil a zakousl se mi do lýtka,“ uvedla Martina S. Dodala, že Mišák psa ihned odvedla nabídl jí ošetření. Protože nekrvácela, odmítla to a šla domů. „Cestou mi ale začala téct krev a doma jsem omdlela,“ řekla žena s tím, že pak přivolala manžela, který ji odvezl do sušické nemocnice, kde ji ošetřili. Podle lékařské zprávy měla na noze dvě centimetrové jamky, hluboké 3 až 4 cm. Musela v nich mít dreny. „Nemohla jsem s tím dva měsíce chodit do práce, byla jsem na neschopnosti,“ řekla Martina S.

„Nechci si ani představit, co by pes udělal našemu desetiletému synovi, který měl jít s taškou k májce původně,“ řekl soudu manžel Martiny S. a dodal, že jeho žena se dodnes bojí projít sama kolem domu Petra Mišáka. Uvedl také, že se psy manželů Mišákových byly v minulosti opakovaně problémy, napadli podle něj na veřejném prostranství hned několik psů. „Jeho kříženec zaútočil na cestě na mého jezevčíka a hodně ho potrhal. Museli ho operovat, měl desítky stehů,“ potvrdil další ze svědků Roman Š.

„Fena je chovná, v té době měla štěňata. Poškozená se dostala do jejího teritoria. Zapomněl jsem branku zavřít. Byla to nešťastná náhoda,“ řekl soudu Mišák, který původně popřel, že by s jeho psy byly problémy. Později to připustil, ale šlo podle něj o nešťastné náhody, kdy například jeho žena při venčení upadla, Azra jí utekla a napadla jiného psa. Zpochybnil i zprávu lékaře o hloubce rány na lýtku. „Tygry nechovám,“ řekl.

Soudce Jaromír Veselý v souladu s návrhem státní zástupkyně uložil obžalovanému za ublížení na zdraví z nedbalosti měsíční trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku. Mišák by měl také poškozené zaplatit nemajetkovou újmu ve výši deset tisíc korun. To je desetkrát méně, než požadovala. Verdikt není pravomocný.