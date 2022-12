Neštěstí se stalo letos na Nový rok před sedmou hodinou ranní. Ouředník jel s nakladačem, který byl vybaven vpředu kráječem kulatých balíků, po asfaltové části manipulační plochy v areálu ekofarmy na Keplích. Mířil k budovám se zvířaty a vezl přitom vpředu dva balíky se senáží. Podle obžaloby při jízdě porušil svoje povinnosti.

Chodec zemřel na místě

„Nepostupoval plně v souladu s návodem k obsluze nakladače, kdy měl zejména dbát, aby měl dostatečný rozhled ve směru jízdy, zejména v případě špatného výhledu a venkovní tmy, kdy měl zajistit dostatečné venkovní osvětlení, případně pomoc ze strany spolupracovníka. Při jízdě pak přehlédl při pravém okraji manipulační plochy a ve stejném směru jdoucího Marka L., narozeného v roce 1969, ze Srní, který byl v té době dle znaleckého posudku ve stavu těžké opilosti, pravým naloženým balíkem jej porazil, přičemž muž upadl pod přední pravé kolo a byl jím a následně i pravým zadním kolem nakladače přejet,“ uvedla státní zástupkyně Petra Švecová. Chodec, který byl do předchozího dne zaměstnancem farmy, utrpěl mnohočetná poranění, jimž na místě podlehl.

„Vše se zakládá na pravdě. Doznávám svoji vinu, lituji toho,“ řekl soudu Ouředník, jemuž hrozil až tříletý nepodmíněný trest. Pozůstalý po mrtvém po něm navíc požadoval uhrazení nákladů na poslední rozloučení ve výši 15 tisíc korun.

Státní zástupkyně pro obžalovaného navrhla trest při dolní hranici trestní sazby, podmíněně odložený na zkušení dobu 18 měsíců, ale dodala, že není ani proti návrhu obhájce Rostislava Netrvala na podmíněné zastavení trestního stíhání Ouředníka.

Dosud bezúhonný člověk

S tím se ztotožnil soudce Jan Kasal, který trestní stíhání obžalovaného skutečně zastavil, přičemž stanovil zkušební dobu na 18 měsíců. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že jde o člověka zcela bezúhonného a navíc řidiče, který dostal jen jednu pokutu, a to v roce 2008.

„Pro obžalovaného usnesení znamená, že se ve zkušební lhůtě nesmí dopustit trestné činnosti ani přestupku, prostě žít řádným životem, a musí učinit kroky k uhrazení škody, což již učinil. Pokud by některou z podmínek nesplnil, soud by rozhodl o tom, že v trestním stíhání bude pokračováno a bylo by nařízeno hlavní líčení, v němž by soud rozhodl o trestu,“ vysvětlil Kasal.

