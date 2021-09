Činu se měl Kovarovič dopustit v květnu 2019. Tehdy podle obžaloby v registru silničních vozidel a v duplikátu technického průkazu vyznačil převod vozu z původního vlastníka, leasingové společnosti, a z původního provozovatele Limberského na nového vlastníka a provozovatele, společnost obchodující s auty. Ohledně této činnosti na něj naléhal Xhelal M., Srb žijící na Klatovsku, z jehož strany ale nebyla předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem od původního vlastníka vozidla.

Kovarovič také vytvořil duplikát technického průkazu vozu Bentley, ač neměl zmocnění vlastníka nebo provozovatele. „Xhelal M. předložil doklad o evidenční kontrole z téhož dne, kde jsem předpokládal, že ještě technický průkaz měl. Mně pak tvrdil, že ho ztratil, že ho nemůže najít. Už nevím, zda na dokladu bylo jeho číslo napsané, nebo ne. Ukazoval mi v mobilu plnou moc od pana Limberského. Sliboval, že všechny doklady dodá. Myslel jsem, že když jde o auto pana Limberského, který je známý, že nebudou žádné problémy veškeré doklady dodat. Přiznávám, že jsem to udělal, ale mrzí mě to a lituji toho. Nechtěl jsem nikoho poškodit, určitě jsem to neudělal úmyslně, šlo o nedbalost. Měl jsem v té době i zdravotní potíže a byl jsem přepracovaný. Je mi to upřímně líto,“ kál se u soudu Kovarovič.

Xhelal M. odmítl u soudu vypovídat. Ten měl od Limberského plnou moc k vyřízení pojistné události z březnové nehody a následnému prodeji. Podmínkou ale bylo doplacení leasingu před prodejem vozu, k tomu ale nedošlo a úředník vůz přesto převedl na nového majitele.

Fotbalista ve výpovědi uvedl, že neměl o jednání a převodu v Klatovech ani tušení. Zda poskytl Xhelalovi M. k dispozici kopii technického průkazu, nevěděl.

Pracovník, který prováděl evidenční kontrolu vozu, o níž se Kovarovič opíral, uvedl, že si myslí, že mu cizinec předložil kopii technického průkazu a že zřejmě z nedbalosti nevyplnil jeho číslo do dokladu.

Leasingová společnost, přes níž Limberský auto kupoval, se o převodu dozvěděla až od policie, když požadovala doklady.

Kupci vozu Jan a Jakub B. ze společnosti, která se zabývá s obchodem s auty, se o Bentley dozvěděli na prodejním portálu. Jeden z nich již dříve vůz stejné značky od Xhelala M. kupoval. Jakubovi B. přišlo na evidenční kontrole ale zvláštní, že cizinec nechce z ruky vydat technický průkaz. Kupcům předal duplikát s tím, že majitel je známá osoba a nechce, aby se vědělo, kdo s autem jezdil.

Soudce Petr Sperk uznal Kovaroviče vinným z přečinu zneužití úřední pravomoci. „Odsuzuje se k odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněním odkladem na zkušení dobu v trvání jednoho roku,“ sdělil soudce. Uložen mu byl také peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, Kovarovič i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.

David Limberský se svým nárokem na náhradu škody ve výši 1,1 milionu korun odkazuje na řízení občansko-právní.

V souvislosti s Kovarovičem je vyšetřován i další podobný případ.