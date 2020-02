Na Klatovsku provozují „kebab“. Již v minulosti se setkali s nevraživostí a nadávkami kvůli svému původu, teď se ale stali obětí útoku, po němž zvažují, zda neodejdou do bezpečnější země.

Manželský pár, který se rozhodl promluvit až poté, co mu Deník přislíbil anonymitu, utekl ze své vlasti už před čtrnácti lety. „Jsme Turci, kteří žili v Íránu. Nejsme muslimové, naše rodiny jsou křesťanské. Muslimy nemáme rádi a tam nám hrozila jen smrt. Proto jsme utekli, a to i s rodiči. Ti zůstali v Holandsku, my jsme se ženou šli do Čech, které jsme považovali za bezpečné,“ řekl Deníku muž. Spolu s manželkou nespoléhá na dávky, ale začali podnikat, mají provozovnu rychlého občerstvení. Většina Čechů se k nim prý chová hezky, ale najdou se tací, kteří jim nadávají.

Koncem ledna se poprvé stali obětí fyzického útoku. Agresorem měl být 66letý muž z Klatovska. „On nás nemá rád. Bydlí tady nedaleko, a když se opije v blízké hospodě, tak sem chodí. Dělá tu problémy, nadává. Říká, že je bohatý, půlka ulice je jeho a on nás může odsud nechat vyhodit. Mluví i o Hitlerovi, zvedá pravou ruku. Tvrdí třeba, že my nemůžeme mít německého ovčáka, že mu ho musíme prodat. Trvá to skoro rok, ale my jsme drželi, nechtěli jsme žádné konflikty,“ dodal. „Teď přišel a já tu byla sama. Byl tu nějakých 15 minut. Nadával nám do muslimů, říkal, ať jdeme pryč. Já říkala, že nikam jít nechceme, on mě chytil pod krkem a spadli jsme na zem,“ uvedla cizinka, která utrpěla lehčí zranění. „O to ani nešlo, horší bylo, jak mě to zasáhlo psychicky,“ posteskla si. Její manžel se po návratu dostal do konfliktu s útočníkem i jeho kamarádem, s nímž se měli dokonce vzájemně napadnout.

Případ na místě řešili městští policisté, kteří Deníku potvrdili, že žena měla oděrky na rameni. A že 66letý muž při dechové zkoušce nadýchal bezmála dvě promile. Poté už si událost převzala státní policie. „Případ jsme zatím neuzavřeli, šetříme ho pro podezření ze spáchání přestupku,“ řekla Deníku Dana Ladmanová z klatovské policie.

Ať už policejní šetření dopadne jakkoli, manželé zvažují, zda pro ně nebude přece jen lepší odejít z Čech. „Já bych odešel někam, kde je bezpečněji. Žena ale i přes to, co prožila, nechce, miluje to tu,“ svěřil se Deníku na závěr uprchlík z Iránu.