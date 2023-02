Čechuru vinila obžaloba ze skutku, jenž měl spáchat již před bezmála šesti lety, v březnu 2017. Tehdy si dvě hlídky strážníků povšimly civilní bílé Octavie parkující na místě, kde byla značka „zákaz stání“ a dodatková tabulka „zásobování 15 minut“. Auto, které tam podle snímků bylo minimálně dvacet minut, opakovaně vyfotografovaly a pak jedna ze strážnic vypsala lísteček za okno a přestupek zavedla do informačního systému. U soudu tvrdila, že netušila, že jde o služební vůz městské policie, neboť ho neznala a s kolegyní ho nelustrovaly.

Kriminalisté hledají muže, který by mohl pomoci s objasněním vraždy bezdomovce

Čechura pak podle státního zástupce Michala Klímy sám nebo prostřednictvím jiné osoby nechal odstranit papírovou výzvu pro řidiče a poté zasáhl i do systému, který městská policie (MP) používá k evidenci případů. Tam do popisu události napsal „vozidlo MP při plnění služebních událostí – přestupek nebyl řešen“ a pak ho podle obžaloby smazal.

Policie se skutkem začala zabývat až v červnu 2020, kdy případ někdo anonymně oznámil.

Čechura, který za tu dobu povýšil, při hlavním líčení řekl, že kauza vypadá jako vyřizování účtů v řadách MP a že se mu někdo možná chce pomstít kvůli příplatkům. Vinu jednoznačně odmítl. „Zneužití pravomoci úřední osoby jsem se nedopustil,“ prohlásil a odmítl, že by papírovou výzvu odstranil. Co se týče manipulace s přestupkem, mohl se podle něj k jeho zapnutému počítači dostat kdokoli. Upozornil také, že nejde jednoznačně říci, že vozidlo se dopustilo přestupku, i když bylo na místě vyfotografováno čtyřikrát v období od 13:11 do 13:32 hodin. Strážníci totiž po celou dobu na místě nebyli. „S tehdejším velitelem Machem jsem měl vztah čistě pracovní. O odstranění přestupku mne nežádal,“ uzavřel Čechura, jenž je nyní velitelem dopravní skupiny.

Hádka na chodbě skončila dvěma bodnutími nožem, muže soudí za vraždu

Po bezmála roce, který uplynul od prvního hlavního líčení, a provedení řady důkazů v úterý soudce Josef Prach Čechuru zprostil obžaloby. Odůvodnil to tím, že soud má za prokázané, že děj proběhl zhruba tak, jak je uvedeno v obžalobě, ale nemá za dostatečně prokázané, že to byl právě obžalovaný, kdo událost ze systému smazal. Poukázal přitom na to, že mezi spácháním skutku a jeho oznámením uplynuly více než tři roky. „Navíc je otázkou, zda skutek je vůbec trestným činem,“ dodal Prach. „Prokázalo se to, co jsme tvrdili od začátku, že nejde o trestný čin. Že se věc nestala, jak je uvedeno v obžalobě. Státní zástupce fabuloval, vymýšlel si věci, které nebyly prokázané,“ okomentoval to Čechura pro Deník.

Verdikt není pravomocný. Pokud by byl strážník pravomocně odsouzen, musel by podle zákona od MP odejít.

Zraněnou dcerku nevzala na operaci, dítě osleplo. Odsedí si šest let