/VIDEO/ V kolejišti ve Vejprnicích na Plzeňsku skončila jízda pětadvacetiletého řidiče, který se snažil ujet policistům, při pronásledování jim zatarasením cesty pomohl i řidič dodávky vyjíždějící z vedlejší silnice. Další snahy prchajícího zastavil až varovný výstřel jednoho z policistů.

Jízda řidiče, který by jinak měl za volant sednout až v roce 2029, skončilka v kolejišti u vejprnického nádraží. | Foto: PČR

Řidiče červeného vozu audi se rozhodla zkontrolovat policejní hlídka z obvodního oddělení v Nýřanech v sobotu 27. května v Kozolupech. Jakmile ale policisté zapnuli výstražné znamení s nápisem „Stop policie“, řidič přidal na rychlosti a začal ujíždět. Ve vysoké rychlosti předjížděl v nepřehledných zatáčkách a vytlačoval ostatní řidiče, svojí jízdou tak ohrožoval i ostatní účastníky silničního provozu. Policejní hlídka řidiče pronásledovala z Kozolup přes Křimice až do Vejprnic, operační důstojník vyslal na místo i další policisty. „K dopadení pachatele přispěl svým počinem i pohotový řidič, který právě vyjížděl z vedlejší silnice. Na vzniklou situaci bleskově zareagoval a svou dodávkou zatarasil ujíždějícímu vozidlu hlavní cestu,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.

Prchající řidič byl tímto manévrem donucený odbočit k nádraží, kde ale jeho jízda skončila v kolejišti. Po vystoupení z vozidla se snažil utéct po kolejích. „Policisté ho začali okamžitě pronásledovat, a jelikož muž nereagoval na jejich opakované výzvy k zastavení, použil jeden z policistů varovný výstřel. Až na ten muž zareagoval a vzdal se,“ pokračovala mluvčí.

Zdroj: Youtube

Po zadržení pětadvacetiletého muže policisté v evidenci zjistili, má několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel. Při jejich dodržení by za volant mohl usednout až v roce 2029. „Řidič odmítl jak dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, test na drogy a i lékařské vyšetření. Navíc měl při sobě dva sáčky s krystalickou látkou. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úřední rozhodnutí a vykázání,“ doplnila k zásahu Červenková.

S podobnými případy, kdy řidič odmítá zastavit, ujíždí a svoji bezohlednou jízdou ohrožuje i další osoby, se policisté setkávají každoročně. Většinou je důvodem nerespektování zákazu řízení, jízda pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek nebo jde o pachatele, jenž se dopustil trestného činu a nechce být dopaden. Policisté z Plzně-venkova, kteří víkendový případ prověřují, se s obdobným jednáním setkali například koncem loňského roku. K zadržení řidiče, který ve snaze uprchnout zajel na polní cestu a snažil se schovat v lesním porostu, tehdy pomohl i služební pes Gorbi. Kromě zákazu řízení byl dopadený muž v celostátním pátrání, jel v odcizeném vozidle a v kufru měl kradenou naftu.

Ujíždějící dodávku zastavil až policejní zátaras

„Buďte na svých cestách opatrní, věnujte se řízení. Nikdy nevíte, jestli se nestanete svědkem podobného pronásledování, jako řidič dodávky, který nám v tomto případě pomohl. Za to mu patří poděkování. Zcela jistě ale věděl, jak se zachovat, a to s ohledem na bezpečí vlastní, ale i ostatních účastníků provozu. Každý by měl v takovém případě především zvážit své schopnosti a možnosti,“ upozornila na závěr policejní mluvčí.