Udusila novorozeně, odsedí si 16 let

Pětatřicetiletá Lotyška Světlana P. si odsedí 16 let za to, že v prosinci 2020 v hotelu v Karlových Varech udusila své narozené dítě. Miminku nejprve vložila do úst látku, lepící páskou mu pak přelepila pusu a nos, načež mu dvakrát omotala pupeční šňůru kolem krku, čímž ho udusila. Dítě pak vložila do dvou igelitových tašek, které pohodila u řeky.

Pětatřicetiletá Lotyška Světlana P. si odsedí 16 let | Foto: Deník/Lenka Prokšová