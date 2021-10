Hessová soudu přiznala, že odbočila velmi prudce, tvrdila však, že byla přesvědčena, že se s cyklistkou nestřetla. „Byla jsem několik desítek metrů daleko, když jsem uslyšela nějakou ránu. Přibrzdila jsem a viděla, že cyklistka leží na zemi. Byla jsem přesvědčena, že jí to podklouzlo. Šel k ní pán, který jí pomáhal, a viděla jsem, že se snaží vstát, tak jsem odjela,“ řekla řidička. O tom, že měla způsobit nehodu, se prý dozvěděla až od policie „Moc se omlouvám, že jsem vám způsobila takovou bolest,“ řekla poškozené. Dodala, že řidičský průkaz potřebuje kvůli dojíždějí do práce.

V osudný loňský srpnový den jela Hessová se svým Mini Cooperem od plzeňského Výsluní na Přeštice. Nedaleko odbočky na přivaděč na Klatovy dojela Lenku Š. jedoucí na kole domů z práce. „Na mostě mě začalo předjíždět červené auto. Předjíždělo mě dlouho, jelo totiž podobnou rychlostí jako já. I když jsem jela úplně při kraji, bylo u mě auto velmi blízko,“ popisovala Lenka Š. s tím, že vůz náhle odbočil doprava směrem na přivaděč a přitom jí bokem narazil do kola. „Spadla jsem, naštěstí jsem měla přilbu. Nebyla jsem ale schopná se zvednout. Překvapilo mě, že auto, které přibrzdilo, se zase rozjelo. Potřebovala jsem pomoc,“ dodala žena, jíž naštěstí podali pomocnou ruku dva motoristé. Jeden ji naložil i s kolem do auta a odvezl domů, kde zjistila, že její zranění jsou vážnější, než si původně myslela. Přivolala si záchrannou službu a v nemocnici odhalili, že utrpěla zlomeninu čtvrtého bederního obratle. Dva měsíce tak strávila ve speciálním krunýři, v němž mohla jen ležet nebo stát.

