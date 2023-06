Marně tvrdil, že žádnou vraždu nespáchal, že si smrtelnou ránu do srdce zasadil jeho kamarád sám při opileckém konfliktu. Neuvěřil mu nejprve Krajský soud v Plzni a teď ani odvolací Vrchní soud v Praze.

Mykola Moiseiev u Krajského soudu Plzeň. | Video: Deník/Milan Kilián

Ukrajinec Mykola Moiseiev (46) stráví za vraždu spáchanou v Karlových Varech za mřížemi deset let a pak bude vyhoštěn z ČR.

Moiseiev, který si nechal překládat překvapivě do ruštiny a nikoli ukrajinštiny, soudu v Plzni řekl, že přijel z rodné Ukrajiny do Česka zřejmě loni, ale podle svých slov si nepamatuje, zda to bylo před vypuknutím války či poté. Přiznal, že u nás nemá žádné vazby a že si vydělával načerno na stavbách. Bydlel spolu s dalšími cizinci v hotelu v karlovarské Vřídelní ulici. Dlouho tam však nepobyl.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Loni 25. srpna dělal Moiseiev s partou v Mariánských Lázních. Jedním z pracantů byl Yaryk (21), který s ním bydlel na pokoji. Ten se při práci opil tak, že ho museli před rozezleným mistrem schovat dokonce na půdě a malér kvůli němu měli všichni z party. Po návratu do Varů se na hotelu oba muži dostali do konfliktu, což nebylo poprvé. Yaryk podle Moiseieva pil a poté byl agresivní a také hrál automaty, i tak ho ale prý měl rád jako syna. V osudný večer připravoval pro oba večeři, a měl proto v ruce kuchyňský nůž. „Postupoval na mě, já tím nožem máchnul. Ani jsem necítil, že jsem ho bodnul. Pak jsem ale viděl, že má tričko promočené krví,“ popsal Moiseiev policistům s tím, že pak zpanikařil. Vyhodil nůž z okna, sebral své věci a utekl ven, kde se až do zadržení schovával v křoví.

„Z místa odešel. Nezajímal se o zdravotní stav poškozeného, který zraněním podlehl. Bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jakub Kubias.

Obžalovaný u plzeňského soudu ale tvrdil, že vše bylo jinak, než popsal policistům, prý jim neřekl pravdu. „Já jsem ho nebodl,“ říkal opakovaně s tím, že Yaryk ho chytil za ostří nože, který držel v ruce, a ublížil si sám. Dokonce to předvedl. Trval také na tom, že vypil jen dvě piva a trošku vína, ač ještě několik hodin po činu nadýchal 1,6 promile.

Senát v čele se soudcem Janem Hostašem po několika líčeních a výsleších svědků došel k závěru, že je Moiseiev vinen a uložil mu trest odnětí svobody v trvání 10 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění z území České republiky ve výměře 10 let. Obžalovaný se na místě odvolal, ale nepomohl si. „Odvolací senát Vrchního soudu v Praze odvolání obžalovaného zamítl jako nedůvodné,“ uvedla ve středu mluvčí VS Kateřina Kolářová.