Petr S. měl podle obžaloby nejméně od poloviny roku 2016 do dubna 2019 nevlastní dceru opakovaně osahávat v oblasti prsou a na genitáliích, třít svým přirozením o její přirození a v jednom případě se měl na ní pokusit vykonat pohlavní styk. To vše buď doma, při cestách kamionem, kde ho doprovázela, nebo v osobním autě.

Muž opakovaně odmítl, že by se dopustil věcí uvedených v obžalobě. „Cítím se nevinen, mám čisté svědomí,“ prohlásil hned u prvního líčení a pak soudu ve své velmi obsáhlé výpovědi řekl, že s dívčinou matkou se seznámil v době, kdy každý měli vlastní čtyři děti. On s třemi matkami, ona s jedním partnerem, který je teď ve vězení. Společně si pořídili v roce 2015 syna a od té doby spolu bydlí. Řekl, že ženinu nejmladší dceru měl rád a choval se k ní jako k vlastní. Teď na ní ale nenechal nit suchou. Označil ji za zlodějku, útěkářku a lhářku. Vše si podle něj vymyslela, aby se dostala z domova, protože se neměla ráda s přísnou matkou.

Petra S. podpořila i jeho družka, která řekla, že věří, že je nevinný. I ona dívku označila za lhářku. Přiznala ale, že jí dcera celkem třikrát řekla, že ji otčím zneužívá. Poprvé, když jí bylo 12 let. „Tehdy jsem jí věřila a chtěla to hned řešit. Ale ona nechtěla. A když si s ní promluvila rodina, přiznala, že si vše vymyslela,“ uvedla dívčina matka. Dodala, že podruhé bylo školačce čerstvých 15 let a zároveň se přiznala, že už není panna, tak s ní řešila tohle a nikoli zneužití. A potřetí, až když byla dívka na útěku, z něhož už se domů nevrátila. Jak je možné, že zneužívání ze strany otčíma naznačily i starší dcery, matka netuší. „Nikdy jsem nepozorovala, že by se k dětem choval nevhodně,“ řekla.

Dívka však soudu jednoznačně potvrdila, že byla zneužívána, a senát v čele se soudcem Janem Špetou neměl důvod jí nevěřit. Petra S., kterému hrozil až desetiletý kriminál, poslal za mříže na sedm let. Obžalovaný se odvolal a Vrchní soud v Praze případ vrátil do Plzně k novému projednání. Nyní byl vynesen nový rozsudek, Petr S. dostal o rok méně, tedy šest let. „Důvodem snížení trestu je, že na základě pokynu Vrchního soudu byl jeden skutek překvalifikován na mírnější trestný čin,“ vysvětlil Špeta. Verdikt není pravomocný, obžalovaný nebyl vyhlášení rozsudku přítomen.