Dva a půl měsíce se dařilo unikat Tomáši Čermákovi (36) z Holýšova z okresu Plzeň-jih, který se na konci srpna nedostavil k nástupu trestu do věznice, kde si měl odpykat 5,5 roku vězení. Odsouzen byl za to, že na sociálních sítích vyzýval své příznivce, aby bojovali proti novele Pandemického zákona násilným převzetím politické moci v České republice.

Muž, který v době svého útěku stihl podat i dovolání k Nejvyššímu soudu, byl zadržen v úterý 14. listopadu večer v Polsku tamními policisty. Bude vydán do ČR.

„Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR,“ uvedli ve středu čeští policisté na síti X.

Hledaný muž se podle policie ukrýval během svého útěku na několika místech, přičemž poslední stopy vedly do Polska. „Čeští policisté proto v rámci evropské sítě Enfast oslovili své polské kolegy a požádali je o pomoc," informovala dál česká policie v tiskové zprávě o svém postupu, který nakonec vedl ke zdárnému konci.

Polská policie poté, co obdržela informace o tom, že se český občan hledaný kvůli podpoře terorismu může skrývat na jejich území, zahájila okamžité pátrací akci. „Po provedení řady prověrek jsme zjistili, že hledaný muž se pravděpodobně zdržuje v Lublinském vojvodství,“ sdělila na svém webu polská policie.

Poté zjistila, že se Čermák skrývá přímo v hlavním městě vojvodství. Zadržen byl na jedné z ulic poblíž Staroměstského náměstí v Lublinu. „Muž byl zcela překvapen a přesvědčen, že se mu podaří úspěšně skrývat před strážci zákona mimo Českou republiku. Po zatčení byl hledaný muž umístěn do vazby v Lublinu a podroben extradičnímu řízení,“ dodali Poláci.

Čermák loni v únoru ze svého mobilu živě vysílal a následně umístil na Facebook video, v němž se vymezoval vůči opatřením vyhlášeným orgány veřejné moci proti pandemii onemocnění covid-19. Zejména proti novele Pandemického zákona, přičemž v této souvislosti měl podněcovat diváky, aby aktivně, a to i za použití násilí a dalších protiprávních postupů (např. blokace veřejných komunikací), zabránili projednání a přijetí novely. Zároveň měl vyzývat své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR a vymanili se tak z mezinárodních struktur a organizací (EU, NATO). Včetně násilných akcí proti poslancům, senátorům a členům vlády. „Video sledovaly a dál sdílely tisíce lidí. Mohl být mezi nimi nějaký horlivý stoupenec, který výzvu k násilnostem nebo teroristickým útokům vyslyší,“ uvedl u Krajského soudu v Plzni státní zástupce Martin Bílý.

„Chtěli jsme lidem ukázat, co bylo kolem covidu řešeno špatně. Kvůli větší popularitě a pozornosti jsme používali expresivní výrazy. Dnes jsem rád, že se apelů k násilí nikdo nechytil, a omlouvám se,“ řekl soudu Čermák.

Odsouzen byl k 5,5 letům ve věznici s ostrahou, což následně potvrdil odvolací Vrchní soud Praha. Teď už Čermákovi zbývá jen dovolání k Nejvyššímu soudu. To však nemá odkladný účinek, a tak již měl koncem srpna nastoupit do vězení. Protože tak neučinil, policie po něm vyhlásila v úterý 29. srpna pátrání. Čermák během doby, co po něm policie pátrala u nás i v zahraničí, mimo jiné natočil video, v němž naznačoval, že je v Rusku, a vysmíval se ministru vnitra Rakušanovi. Ve srovnání se svou omluvou u soudu přitom nešetřil urážkami a výhružkami. „Chci vám všem vzkázat, všem vlastizrádcům, že budete pěkně potrestáni. Chci vyzvat celý československý národ, aby se postavil na odpor," řekl například.

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra. V prvním případě dostal Čermák podmínku a Tušl deset měsíců vězení. Oba podali nedávno ústavní stížnost.