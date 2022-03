Čin, který se stal již v roce 2019, mají podle obžaloby na svědomí dvojnásobná matka Marie Rykrová (22), Roman Adámek (23) a Richard Hrúz (23). Dva prvně jmenovaní byli souzeni samostatně, neboť Hrúz byl tehdy ve vězení v Německu. U soudu házeli partneři, kteří spolu mají miminko, vinu na právě na Hrúze, jenž podle nich byl hlavním aktérem loupeže, když Jindřicha F. mlátil boxerem. Rykrová mu „jen“ vzala věci z auta. Soud ale došel k názoru, že oba se dopustili loupeže a poslal Rykrovou za mříže na rok a Adámka na 30 měsíců.

Ve stejném duchu zazněla nyní u plzeňského městského soudu obžaloba, která Hrúze vinila z toho, že při loupeži Jidřicha F. surově bil a boxerem ho krvavě zranil na hlavě. Adámek asistoval a Rykrová odcizila mobil, klíčky od auta a peněženku, v níž byly nejen peníze, ale i doklady muže a jeho dětí a platební karta.

Hrúz, který byl poprvé trestán už jako mladistvý, u soudu vinu popřel. „Já jsem tam jen nesl cigarety, které si u mě objednal Adámek. Věděl jsem, že jeho přítelkyně tam šlape, ale nikde jsem ji neviděl. Najednou se Roman rozběhl k jednomu autu, byl hodně rozčilený. Začal toho muže mlátit pěstmi, křičel, že ho zabije,“ líčil Hrúz s tím, že on sám o chystané loupeži nevěděl. Dokonce podle svých slov Adámka odtáhl, když muže bil v autě boxerem. Pak všichni tři utekli.

Jindřich F. soudu řekl, že když už byl s dívkou v autě na zadních sedačkách, zaplatil jí asi pět set a začal se na její pokyn svlékat. Překvapilo ho, že ona zůstává oblečená. „Řekla mi, že jsem si snad nemyslel, že budeme šu… V tom se ozvalo zaklepání na okno. Když jsem vystoupil, Adámek na mě křičel, že mě zabije a mlátil mě pěstmi. Padl jsem do auta, on mě zaklekl. Mlátil mě boxerem do hlavy a křičel, kde mám prachy. A že mě zabije. Chtěl jsem ho skopnout, ale ten druhý mi držel nohy,“ líčil Jindřich F.

Rykrová a Adámek, kteří byli k soudu přivezeni z vězení, kde jsou nejen za tuto, ale i další obdobnou loupež, kdy Adámek zbil zákazníka své partnerky a pak ho oloupili, u soudu odmítli vypovídat. I proto žádal obhájce pro svého klienta zproštění obžaloby, naopak státní zástupkyně chtěla pro Hrúze 2,5 až 3 roky nepodmíněně. Senát v čele se soudkyní Miriam Kantorovou došel k závěru, že Hrúz skutečně muže boxerem nebil, ale držel mu nohy, když ho mlátil Adámek. A že se stejně jako on a Rykrová tak dopustil loupeže. Potrestal Hrúze 30 měsíci, které mu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. „Nepodmíněný trest by byl nepřiměřeně přísný,“ uvedla Kantorová, která připomněla, že obě předchozí odsouzení má Hrúz zahlazená. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se na místě odvolal, státní zástupkyně si ponechala lhůtu.