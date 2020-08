Incident se odehrál sobotu po půlnoci, příčinou byla údajně hádka kvůli ženě. Otec pěti dětí měl podle informací Deníku přeříznutou krční žílu a nebýt rychlé pomoci, mohl vykrvácet. „Muž byl letecky transportován na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Byl při vědomí, potenciálně ohrožen na životě,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Útočník vzal nohy na ramena, záhy byl ale dopaden. „Velké díky patří přítomným svědkům, kteří policistům muže popsali a upřesnili směr, kterým podezřelý měl utíkat. Policisté na základě svědeckých výpovědí a stop určili ubytovnu, ve které se podezřelý mohl ukrývat, a v jednom z bytů ho také zadrželi,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

Jiří P. byl obviněn z pokusu o vraždu a v pondělí stanul před klatovským soudem, který rozhodl o jeho vzetí do vazby. Důvodem bylo, že by se v případě propuštění na svobodu mohl skrývat. Muž byl totiž v květnu propuštěn z vězení, trvalé bydliště má hlášeno na radnici v Přešticích a naposledy se zdržoval na ubytovně. „To nelze považovat za stálé bydliště. Vím, že situace čerstvě propuštěných je v tomto směru velmi komplikovaná, nicméně soud nemohl bez dalšího věřit tomu, že by se obviněný zdržoval u své matky,“ vysvětlil soudce Jan Kasal. Dodal, že Jiří P. sice popřel, že by sokovi na krk záměrně zaútočil, ale činu litoval. „Řekl, že se to nikdy nemělo stát,“ dodal Kasal.

Jiří P. je podle zjištění Deníku ostřílený kriminálník, na kontě má už patnáct trestů. Mimo jiné v minulosti spolu s kumpánem vzali mačetu, posilnili se rumem a vydali se na trestnou výpravu do Švihova, kde chtěli zmlátit tři muže, kteří se měli dopustit znásilnění mladé ženy. Našli jen jednoho a surově ho ztloukli tak, že strávil několik dní v nemocnici. Pak mu ještě vykradli dům. Až ve vězení, kde si za to odpykával 26 měsíců, se Jiří P. dozvěděl, že si jeho přítelkyně znásilnění vymyslela.

V Přešticích má velmi špatnou pověst, problémy s ním byly už od dětství. „Už ve škole se ho žáci báli, stačil jeho pohled. Každého hned zmlátil. Někteří se ho báli i potkat. Úplně ho zničily drogy. Vykrádal i rodiče, měli s ním hrozné trápení," uvedla žena z Přešticka

Jiřímu P. hrozí trest odnětí svobody na 10 až 18 let.