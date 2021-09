Jak Deník zjistil, obžalovaný ženě, s níž se rozvádí, vyplatil větší finanční částku, ona vzala souhlas s trestním stíháním zpět a soud se tedy vůbec konat nebude. Muž tak bude mít nadále čistý trestní rejstřík a zůstane ve funkci ředitele školy, kde by v případě jakéhokoli odsuzujícího rozsudku musel skončit.

Muž podle obžaloby napadl svoji o šest let mladší manželku počátkem května v domě na Horažďovicku. Útočit měl bezdůvodně a razantně. Ženu nejprve mlátil pěstí do hlavy a obličeje, poté ji škrtil a když se jí podařilo z ložnice odejít do přízemí domu, smýkl s ní, strkal ji na zeď a bránil jí v odchodu. Odmítl jí také vrátit mobilní telefon. Zmlácená žena utrpěla dvojnásobnou zlomeninu jařmového oblouku, zlomeninu šestého a sedmého žebra a řadu dalších zranění. Pět dní byla hospitalizována v nemocnici, i pak trpěla bolestmi. Policejní mluvčí Dagmar Brožová Deníku potvrdila, že muž byl po činu na deset dní vykázán z domova.

Pedagog, který věděl, co vše mu hrozí, se již během vyšetřování podle informací Deníku snažil ženu kontaktovat a přinutit ji ke stažení trestního oznámení. Sám vše těžce nesl, dokonce byl převezen záchrannou službou na psychiatrii k posouzení jeho zdravotního stavu.

Klatovský soud ve věci v červenci vynesl rozsudek. Ředitel školy byl potrestán trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Za ublížení na zdraví mu byl uložen roční trest, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Podal si ale odpor a bylo tak nařízeno hlavní líčení. Konat se už ale nebude. „Dnes jsem obdržel zpět vzetí souhlasu poškozené s vedením trestního řízení s ohledem na to, že jí byla vyplacena určitá částka coby újma. Protože v tomto případě je souhlas poškozené nutný, bude zastaveno trestní stíhání, neboť je nepřípustné,“ potvrdil Deníku v pondělí klatovský soudce Petr Sperk.

Muž ženě podle informací Deníku vyplatil sedmimístnou částku.