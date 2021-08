Útokem nožem s čepelí dlouhou 30 centimetrů skončila v úterý večer hádka dvou bezdomovců ve stanovém obydlí v lesním porostu v Plzni-Lobzích. Napadený skončil s pořezanou rukou v nemocnici, útočník už sedí ve vazbě.

Útok nožem, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Agresor nejprve vstoupil do jednoho ze stanů, kde se nacházel druhý muž, kvůli tomu, že si chtěl fyzicky vyřídit předchozí nejasnosti. Nejprve se dožadoval toho, aby jeho sok vyšel ven ze stanu, ten to ale odmítl. Poté se ho snažil ze stanu vytáhnout, ale ani tehdy neuspěl. Do třetice tedy vytáhl nůž, který měl při sobě, a tím se proti druhému muži několikrát rozmáchl. „Poškozený ve snaze zabránit přímému kontaktu nože s tělem vykryl ataky zbraní rukama, přičemž došlo k pořezání na jedné z nich. To si vyžádalo následné lékařské ošetření ve zdravotnickém zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.