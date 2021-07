Naháněli kozy zpět do zahrady

Včera po 14. hodině přijala tísňová linka 156 oznámení na zaběhlé kozy za vysokoškolskými kolejemi v Bolevecké ulici. Na místo se vydali strážníci z odchytové skupiny a hlídka lochotínských strážníků. Zanedlouho se jim podařilo kozy nahnat zpět na své místo, neboť věděli, že patří zdejšímu usedlíkovi. Osmapadesátiletý chovatel byl řádně poučen o zajištění svých zvířat.

Bezdůvodné napadání lidí

Včera v půl deváté večer přijalo operační oddělení městské policie oznámení o muži v černých šortkách a černém triku, který kope do vozidel v Kotkově ulici. Strážníci, kteří dorazili na místo, muže odpovídajícího popisu nenašli. O minutku později však hlídka dostala další hlášení, že agresivní muž je na tramvajové zastávce Skvrňanská, kde fyzicky napadá osoby na zastávce. Když hlídka městské policie přijela k zastávce, uviděla agresora ležícího v silnici, kde byl zakleknut jiným mužem. Strážníci si okamžitě jednadvacetiletého muže převzali, a protože se odmítal podrobit pokynům hlídky městské policie a po celou dobu kladl aktivní odpor, byla mu nasazena pouta. Následně se k hlídce přihlásili další muži, kteří byli agresorem napadeni a shodně popsali celou událost. Jednatřicetiletý muž z Toužimska popsal událost takto: Když projížděl kolem tramvajové zastávky uviděl, jak dochází k napadání jiné osoby. Neváhal, okamžitě zastavil a agresora upozornil, aby zanechal svého jednání. To muže ještě více rozlítilo a kopl mu do kapoty vozidla. Snažil se agresorovi v dalším jednání zabránit, uchopil jej proto za triko, strhl na zem, zaklekl jej a čekal na příjezd hlídky MP Plzeň. Celou událost se všemi zjištěnými skutečnostmi si převzala PČR.

Přepadení muže na Lochotíně

Dnes hodinu po půlnoci se dostavil na služebnu městské policie třiatřicetiletý muž, který strážníkovi sdělil, že byl právě přepaden při nočním hlídání odstavených tramvají na točně v Mozartově ulici. Dle sdělení jej dva muži napadli, svalili na zem a sebrali mu peněženku s doklady a také mobilní telefon. Poté se dali muži na útěk. Z důvodu podezření na spáchání trestného činu byla na místo přivolána PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Opilec strážníkovi vyhrožoval, že si jej podá. Skončil na záchytce

Včera po sedmnácté hodině byla hlídka městské policie upozorněna občany na bezdomovce, kteří popíjejí v Kopeckého sadech a svým chováním obtěžují kolemjdoucí. Strážníci se okamžitě vydali na místo, kde spařili jim známou skupinu osob. Jakmile skupina uviděla přicházet hlídku MP, začal jeden z mužů strážníka vulgárně napadat a vyhrožovat, že si jej podá. Následnou zkouškou na alkohol v dechu byla jednačtyřicetiletému muži naměřena hodnota 3,17‰ alkoholu. Protože bezprostředně ohrožoval svým chováním veřejný pořádek, byl převezen k vystřízlivění na záchytnou stanici. Po vystřízlivění bude muž ze Sokolovska řešen za znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Strážník musel rozbít skleněnou výplň dveří, aby se dostal ke zraněné seniorce

Včera před jedenáctou hodinou byla hlídka městské policie vyslána do jedné z lochotínských ulic, kde uvedla v činnost tísňové tlačítko linky seniorů dvaaosmdesátiletá žena. Na zvonění nikdo nereagoval, proto hlídka použila klíče pro případ nouze ze zapečetěného kufříku. Po vstupu do bytu strážnici zjistili, že seniorka je uzamčená v dalším pokoji za prosklenými dveřmi. Přes dveře žena hlídce uvedla, že je zraněná na hlavě a nemůže vstát. Strážník proto musel teleskopickým obuškem rozbít skleněnou výplň, aby se dostal ke zraněné. Poté hlídka poskytla seniorce prvotní ošetření a na místo přivolala ZZSPK, která si ženu převzala a převezla do nemocničního zařízení.

Veronika Kuchynková, mluvčí MP Plzeň