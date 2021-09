V sobotu před jedenáctou hodinou dopoledne byla hlídka strážníků městské policie vyslána do jedné z prodejen v obchodním centru v Radčické ulici, kde mělo dojít ke krádeži riflí. Na místě se nacházela ostraha objektu, která hlídce sdělila, že muž pod svými kalhotami ukrývá džíny v hodnotě 799,- a navíc jsou úplně pokálené a znehodnocené. Třiačtyřicetiletý lapka k tomu uvedl, že si chtěl pořídit nové kalhoty, ale trápí ho dlouhodobě střevní potíže, a protože je na ulici, své kalhoty si pokálel a nové kalhoty taky… Dále strážníkům tvrdil, že nové kalhoty zaplatil a účtenku asi někde vyhodil a odmítá to dále jakkoliv řešit. Vzhledem k tomu, že nebylo možné vyřešit přestupek na místě, byla celá událost předána k dořešení na ÚMO Plzeň 3, Komisi k projednávání přestupků.

Avšak jejich radovánky natočila oznamovatelka, která následně záznam přehrála strážníkům, kteří dorazili na místo. Když hlídka vešla do zmíněné místnosti, nalezla pár vykonávající pohlavní akt. Při příchodu strážníků svého jednání zanechali a následovali je ven z věže. K celé události uvedli, že se dlouho neviděli a setkání chtěli oslavit. Vzhledem k tomu, že se dopustili přestupku a vzbudili veřejné pohoršení, dostali oba aktéři na místě pokutu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.