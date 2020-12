Slovanští strážníci společně s psovodem městské policie a psem Capem v úterý večer dohledali dva vandaly, kteří mají na svědomí poničení několika odpadkových košů v lesoparku Homolka.

Strážníci dopadli vandaly, kteří ničili odpadkové koše na Homolce | Foto: MP Plzeň

Do ulice K Vodojemu vyjížděli strážníci před osmou hodinou večer původně prověřit oznámení o ozývajících se ránách, jako by někdo sekerou tesal do laviček. Jak se za okamžik ukázalo, šlo o ničení odpadkových košů. "První povalený koš byl hned na začátku parku, další vyvrácený a jeden zcela rozbitý, objevili při prohledávání blízkého okolí. Brzy strážníci dopadli ty, kteří měli ničení na svědomí. V okolí památníku, odkud zaslechli řev, se ve křoví schovávala dvojice mladíků. Ta, jakmile je zahlédla, rozeběhla se hlouběji do lesoparku, avšak po výzvě strážníka svůj útěk raději záhy vzdala," uvedla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.