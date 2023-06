Osmnáctý červnový den roku 2021 jel Martin Gorčík před pátou hodinou ranní do práce a za volantem BMW 330D XDRIVE, poblíž křižovatky se Stehlíkovou ulicí ve směru na Bory, smetl chodkyni. Dvaapadesátiletá žena letěla vzduchem deset metrů a zůstala bezvládně ležet v kaluži krve. Do nemocnice byla transportována s těžkými zraněními. Především vnitřních orgánů, hlavy a množstvím zlomenin. Zemřela tentýž den, podle spisu na poúrazový šok.

Státní zástupce, požadující pro Gorčíka tříletý nepodmíněný trest za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci, má jasno: „Obžalovaný nesledoval situaci a opožděně vyhodnotil vstup chodkyně do vozovky. Srazil ji levou přední částí vozidla. Po střetu pokračoval v jízdě až za křižovatku ulic V Bezovce a Dobrovského. Zraněné neposkytl první pomoc, nezajímal se o její stav a nepřivolal ani záchrannou službu.“

Byl opilý, jel rychle a smetl chodkyni. Ani nezastavil. Nyní jde před soud

Podle zjištění znalců měl jet Gorčík rychlostí minimálně 58 kilometrů v hodině. Navíc s naměřenými 0,71 promile alkoholu v krvi. „Večer před nehodou jsem byl s kamarádem v hospodě. A vypil pět piv, ale bez tvrdého alkoholu. Ráno jsem vstával ve čtyři a pak vyrazil do zaměstnání. Na Klatovské stála vpravo dodávka a najednou za ní vyběhla paní. Byl to okamžik a stihl jsem jen strhnout řízení. Pak jsem zastavil o sto metrů dál, ale to už lidé volali záchranáře,“ připustil viditelně rozrušený mladík, který se podle svého vyjádření cítí nevinen a nesouhlasí ani s navrženým trestem. Soudce Ondřej Klůs mu položil několik doplňujících dotazů a přerušil jednání do 29. srpna.

Hlavnímu líčení přihlížely i dvě dcery zesnulé ženy. S dalšími pozůstalými požadují po Gorčíkovi náhradu nemajetkové újmy bezmála pět milionů korun a zhruba půldruhého milionu chce Hasičská vzájemná pojišťovna.

Obžalovaný motorista má další problém. Když s vozem ženu srazil, byl ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a také ve zkušební době podmíněného odsouzení s dohledem.