„Krajský soud v Plzni k odvolání státního zástupce zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-město v celém rozsahu a znovu rozhodl tak, že uznal obžalovaného vinným ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Obžalovanému byl nově uložen trest odnětí svobody v trvání 2 let a 8 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou, trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 5 let a trest propadnutí věci – vozidla. Obžalovanému byla rovněž uložena povinnost nahradit všem poškozeným škodu v celkové výši 2 158 791 Kč a nemajetkovou újmu ve výši 500 000 Kč,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.