Soudy udělaly tečku za dvěma loňskými dramatickými honičkami z Klatovska. Jeden z řidičů vyvázl s podmínkou, druhý si vzhledem ke své bohaté kriminální minulosti řádění za volantem, při němž najížděl i na policisty, odsedí.

Prvním potrestaným je Václav Lím (36) z Klatov, který vloni v říjnu nedal se svým Seatem Leon na křižovatce přednost řidičce jedoucí po hlavní silnici. Ač měla řidička druhého vozu po nehodě zraněnou ruku a hrudník a potřebovala lékařskou pomoc, Lím z místa ujel. „Ujížděl k železniční stanici Luby, kde odbočil vlevo na Klatovy, u cyklostezky zastavil a utíkal směrem k městu a po 300 metrech skočil do Drnového potoka, kde byl vypátrán policisty z dopravního inspektorátu,“ popsala jeho úprk Dana Ladmanová z klatovské policie. Dodala, že hlídce hodně pomohlo, že uprchlého řidiče pronásledoval až do jeho zadržení svědek nehody, který cestou zavolal na tísňovou linku. Lím po nehodě nadýchal 1,91 a 1,77 promile alkoholu. Nyní za to dostal od klatovského soudu podmínku. „Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců,“ uvedl soudce Jaromír Veselý s tím, že muži bylo zároveň zakázáno řízení motorových vozidel na dobu 30 měsíců. Verdikt je pravomocný.

NAJÍŽDĚL NA POLICISTY, ODSEDÍ SI TO

Druhým potrestaným je recidivista Roman Krůtu (29) ze Strakonic, který se vloni v létě při honičce s policií na Klatovsku najížděl se svým autem na služební vůz. Policisté klatovskému soudu řekli, že je dvakrát přímo ohrozil, když se je pokusil vytlačit ze silnice. „Poprvé to ještě nebylo tak zlé, podruhé to ale už mohlo být fatální. Bylo to u odbočky na Čepice, kde jsme k němu přijeli zleva, aby nemohl odbočit, ale musel pokračovat rovně, kde už na něj čekal policejní zátaras. Byli jsme předkem na úrovni předních sedaček jeho vozu, když řidič zhruba v rychlosti 110 km/h strhl řízení doleva. Kdybych prudce nezabrzdil, střetli jsme se a skončili v příkopu,“ řekl řidič policejního vozu. Jeho spolujezdec dodal, že poté vystřelil dvakrát do vzduchu, posádka ale nereagovala. „Zastavili, až když jsem začal střílet na pneumatiky. To bylo tak po šestém výstřelu,“ dodal praporčík, který se s kolegou shodl, že Krůta se při divoké jízdě v obcích řítil i rychlostí kolem 110 km/h, mimo ně jel ještě rychleji.

Soudce Veselý poslal Krůtu na 30 měsíců za mříže, nechal jeho vůz propadnout státu a zakázal mu řídit motorová vozidla na čtyři roky. Veselý při zdůvodnění rozsudku připomněl, že Krůta byl již 15x soudně trestán, z toho mnohokrát za opakované řízení auta přes zákaz. Krůta se odvolal ke krajskému soudu do Plzně, ale neuspěl. „Odvolání bylo zamítnuto,“ potvrdila Deníku mluvčí KS Lucie Jíchová.