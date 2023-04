Od konfliktu uplynulo již bezmála pět let, stal se v srpnu 2018 ve slovenských Piešťanech, odkud spis tamní policie postoupila do Plzně, neboť Cirkus Aleš má oficiální sídlo v Kyšicích.

Jeden z Berouskových lidí, Karel J., soudu první instance řekl, že na místě tehdy s principálem a kolegy čekali, až bude možné složit cirkusový stan. On seděl za volantem a koukal na televizi, Berousek si v kabině zdříml. „Najednou přijelo bílé auto a vystoupilo pět lidí. Byli plešatí, udělaní,“ tvrdil senior a dodal, že poté konkurenti zaútočili. „V úmyslu fyzicky napadnout Berouska vstoupil Aleš do kabiny nákladního vozu, kde poškozeného bezdůvodně fyzicky napadl, a to opakovaně údery pěstí do obličeje a kopy do těla,“ řekl v obžalobě státní zástupce Dušan Nový. Dodal, že poté vnikl do kabiny kamionu i Laník, který kopal Berouska do hlavy.

„Vzbudil mě křik. Viděl jsem v kabině Antonína Aleše, který na mě křičel. Ptal jsem se, co se děje. Začal mě kopat, mlátit, dostával jsem rány. Cítil jsem, jak jsem z boku dostal několik úderů do spánku. Myslel jsem, že je to pěstí, ale Karel J. mi pak řekl, že to byly kopance od Laníka,“ doplnil Berousek. Řekl, že se bránil a sám rozdal několik ran. Aleš měl při odchodu pronést, že stejně dopadne jeho bratr a jeho rodina.

Obžalovaní Aleš a Laník ale odmítli, že by se skutek odehrál tak, jak tvrdí obžaloba. „Šel jsem si s ním vyříkat nechutné pomluvy na mou rodinu, které šířili. On mě napadl první, pak došlo ke rvačce,“ tvrdil Aleš.

Senát v čele se soudcem Radkem Vydrou ale došel k závěru, že jsou oba obžalovaní vinni, a uložil jim vloni v listopadu výchovné tresty. Aleš dostal trest 18 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 28 měsíců. „Je nutno podotknout, že jde o souhrnný trest, protože byl v červnu odsouzen v Ostravě za ublížení na zdraví a ještě za výtržnictví,“ uvedl Vydra. Laníkovi byl uložen devítiměsíční trest se zkušební dobou v délce 15 měsíců.

Oba obžalovaní si na místě podali odvolání, věcí se tak zabýval Krajský soud Plzeň. Ten ve středu zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever v celém rozsahu a tresty zmírnil. Alešovi byl nově uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců, a Laník dostal šestiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání jednoho roku. „Oba obžalovaní jsou rovněž povinni společně a nerozdílně nahradit poškozené VZP škodu v celkové výši 54 738 Kč,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová a dodala, že Aleš je dále povinen nahradit Berouskovi škodu ve výši 12 000 Kč. Verdikt je konečný.