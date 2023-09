Už druhého člověka polil vařící vodou. Odsedí si dalších deset let

Téměř třicet let v kuse stráví za mřížemi Jakub Janeczko (34). V úterý o tom rozhodl Krajský soud v Plzni, jenž mu pobyt ve vězení prodloužil o deset let za to, že polil spoluvězni v Plzni na Borech hlavu vařící vodou. Podobného skutku se dopustil již podruhé, předtím ještě zabodl kamarádovi šroubovák do hlavy.

Krajský soud Plzeň. Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Kilián