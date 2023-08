Za mimořádných bezpečnostních opatření se u Krajského soudu v Plzni koná odvolací řízení ve věci Pavla Hlávky (65), který v březnu 2021 umístil na internet video z Fakultní nemocnice Plzeň, v němž obviňoval zdravotníky z toho, že nechávají pacienty během covidové pandemie umírat.

Soud s Pavlem Hlávkou, jenž tvrdil, že lékaři zabíjejí pacienty, provází policejní manévry | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Před budovou i uvnitř bylo od rána nasazeno velké množství policistů a u vchodu i jednací síně je větší množství pracovníků justiční strážce. Na hlavní líčení se bylo možné dostat jen se vstupenkou, jichž bylo vydáno omezené množství, takže se někteří novináři ani zájemci z řad veřejnosti na líčení nedostali.

Historie kauzy se začala psát už před dvěma a půl lety, kdy byla zdravotnická zařízení uzavřena kvůli covidu. Tehdy Fakultní nemocnice Hlávkovi povolila, aby navštívil svoji velmi vážně nemocnou matku na covidovém oddělení. Muž se 'odvděčil' tím, že přitom nahrával personál i pacienty, a to přes nesouhlas lékařů i dalšího zdravotnického personálu. Nahrávky následně sestříhal a zveřejnil, na platformě Svobodný vysílač, na Facebooku a Youtube. „Vidíte všude ty mrtvé na chodbách? Ta lůžka na chodbách?“ ptal se na videu ironicky při cestě za matkou. Ve svých vyjádřeních pak přitvrzoval. „Vyloženě čekají, až bude někdo umírat a pak vás tam milostivě pustí, abyste se mohli rozloučit. Oni to mají jako národní sport,“ říkal na záznamu, kde opakuje, že dovnitř by se nikdy nedostal, kdyby jeho matka neumírala. Lékaře se snažil přesvědčit, aby ženě podali jiné léky, než nasadili. Jejich argumenty, že to nelze, nebral v potaz. „Oni ti to nedají, radši nechají lidi umřít,“ pronášel ve videu, které vzbudilo hodně emocí.

Návštěvu umírající matky muž zneužil k natočení videa, kde osočuje zdravotníky

Hlávka u plzeňského městského soudu opakovaně uvedl, že necítí vinu. Jediné, o co mu šlo, bylo, aby lékaři podali jeho matce potřebné léky, jež přinesl s sebou.

Soudní jednání byla zdlouhavá a složitá, nakonec vloni v červnu soudní senát Hlávku, jemuž hrozil za šíření poplašné zprávy až osmiletý nepodmíněný trest, zprostil obžaloby, neboť skutek, který obžalovaný spáchal, nebyl podle něj trestným činem. Státní zastupitelství se ale odvolalo a Krajský soud v Plzni vrátil případ k novému projednání s tím, že je třeba doplnit dokazování, což se stalo. Poté státní zástupce Štefan Oravec v závěrečném návrhu požadoval pro Hlávku za šíření poplašné zprávy a nově i za pomluvu jednoho z lékařů podmíněný trest ve výši okolo 32 měsíců.

Obhájci obžalovaného Jindřich Rajchl, Luděk Růžička a Šimon Jirka naopak žádali opětovné zproštění obžaloby. Kritizovali také krajský soud. „Postavil politický zájem nad právo,“ prohlásil Růžička. Napodruhé již plzeňský městský soud Hlávku odsoudil. Uložil mu trest o délce 2,5 roku, který mu podmíněně odložil na stejně dlouhou zkušební dobu. Nařídil mu také omluvit se nemocnici a lékaři, jehož ve videu pomluvil.

Bylo to v emocích, hájí muž slova o zabíjení pacientů

Teď padne další verdikt, dá se očekávat, že už by mohl být definitivní, pomineme-li možnost dovolání k Nejvyššímu soudu.

Budeme aktualizovat.