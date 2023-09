Incident se odehrál 4. listopadu 2022 kolem 23. hodiny v Lidovém domě v Blovicích, kde v tu dobu byla prodloužená tanečních. Počátek měl ale o několik dní dříve. Tehdy měl na stejném místě Cigler plácnout po zadku Karolinu H., přítelkyni Michala K. „Řekla jsem mu, že je mi to nepříjemné, ať to nedělá, ale on mě plesknul znovu,“ popsala nyní soudu sedmnáctiletá slečna. Dodala, že se svěřila příteli Míšovi, a když zmíněného 4. listopadu na Ciglera narazili, šel si to s ním Michal K. vyříkat. Podle svých slov se přitom nechoval nijak agresivně.

„To, že ji plácal po zadku, mi potvrdila nejen ona, ale i kamarád. Tak jsem si s ním chtěl promluvit. Držel jsem ho kolem krku a ramen. Bylo to přátelské, podle mě se mne nebál a mohl kdykoli odejít. Asi padesátkrát jsem ho vyzval, aby se přiznal a omluvil mojí přítelkyni, ale lhal mi do očí, že nic neudělal. Mluvil se mnou ironicky,“ popsal u soudu Michal K., který stejně jako Cigler tvrdil, že před konfliktem vypil jen malé množství alkoholu. Dodal, že když mu došla trpělivost a zvýšil hlas, přišel nečekaný útok.

Po ráně půllitrem se ještě chvíli se sokem tahali, než je od sebe roztrhli. Pak jeho přátelé zjistili, že silně krvácí. „Kamarád mi tlačil na ránu, pak přinesli dvě utěrky a tlačili je tam. Záchranka mě odvezla do nemocnice, kde jsem šel rovnou na sál,“ popsal. Podle státní zástupkyně Taťány Ulčové se půllitr při úderu rozbil a sklo mladíkovi způsobilo tři řezné rány na obličeji a krku. Zásadním problémem je, že byl přerušen jeden z hlavových nervů. Michal K. se tak musel podrobit po třech měsících další operaci a až do srpna letošního roku byl v pracovní neschopnosti. Podle svých slov bude mít trvalé následky, což nevyloučil ani znalec. „Dodnes nezvednu ruku. Omezuje mě to v práci i doma, neunesu ani těžký nákup,“ vysvětlil.

Cigler u soudu sice přiznal, že ho udeřil půllitrem, ale tvrdil, že se jen bránil útoku. Michal K. ho podle jeho slov surově držel za krk a vlasy a opakovaně na něj křičel, ať se přizná, což on odmítal, neboť podle svých slov jeho přítelkyni nic neudělal. Tvrdí, že Michala K. marně opakovaně prosil, ať ho pustí. Cítil se ohrožen, a tak udeřil. Vůbec si dle svých slov neuvědomoval, že má něco v ruce. „Až když jsem ho praštil, věděl jsem, že je zle, že jsem ho uhodil sklenicí,“ řekl Cigler, jenž přiznal, že po činu ihned s kamarády ujel. Vysvětloval to tím, že se bál další eskalace konfliktu.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků. Ciglerovi hrozí za ublížení na zdraví a výtržnictví až osm let vězení, poškozený po něm navíc požaduje odškodné ve výši zhruba 800 tisíc korun, což zahrnuje bolestné, ušlou mzdu, náklady na léčení a další.