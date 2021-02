Ve čtvrtek 11. února ho Okresní soud v Lounech podle informace deníku MF Dnes propustil podmínečně na svobodu. „Z mé strany už není důvod držet odsouzeného ve výkonu trestu. Myslím, že to pro něj bylo dostatečné ponaučení,“ uvedla podle deníku soudkyně Adéla Baranová s tím, že soud přistoupil k některým omezením, která musí Silovský na svobodě plnit.

Případem Silovského se podrobně zabýval plzeňský krajský soud v únoru 2017. Za trestný čin podpory a propagace terorismu ve stadiu pokusu, a to podle tehdy nově platného doplnění trestního zákoníku, poslal obžalovaného na tři roky a tři měsíce do vězení. Proti verdiktu se odvolal jak Silovský, jenž usiloval o zproštění obžaloby nebo podmínku, tak státní zástupce, který naopak navrhoval vyšší, čtyřletý trest vězení. Soud vyšší instance, zmíněný Vrchní soud v Praze, na jaře 2017 trest zpřísnil na šest let.

Silovského případ začal přesně před pěti lety – na začátku února 2016. Tehdy se 22letý mladík rozhodl, že se vydá do Sýrie a bude bojovat za takzvaný Islámský stát – samozvané uskupení islamistů působící v Iráku a Sýrii, které většina světa označila za teroristické. Odletěl z Prahy do tureckého Istanbulu, odkud se chtěl vydat dalším leteckým spojem do tureckého města Gaziantep. Z Gaziantepu chtěl jet autem na turecko-syrské hranice.

„Chtěl jsem se dostat do Džarábulusu. Zjistil jsem si, že tam vládne Islámský stát, tam jsem se k němu chtěl přidat,“ vypověděl muž před plzeňským soudem. Jeho cestu ale zhatili policisté už v Istanbulu, kteří ho druhý den deportovali zpět do Čech. Silovský u plzeňského soudu vypověděl, že své cesty do Sýrie lituje a řekl, že by znovu už o to samé neusiloval.