Banda, který za pár dní oslaví 44. narozeniny, byl už čtrnáctkrát soudně trestán u nás a jedenkrát v Anglii, kde nějaký čas pobýval. I teď si odpykává trest za loupež. Jak sám soudu přiznal, za celý život pracoval v Česku jen ve věznicích, normálně nikdy. V listopadu roku 2021, kdy se čin stal, denně fetoval a popíjel. I v osudný den, ač bylo teprve 10 hodin dopoledne, měl už v sobě gram pervitinu a lahev brandy. Vydal se do obchodu s textilem v centru Plzně, kde chtěl krást. Nejprve si zkusil několik bund a jednu si vybral. Prodavačka, žena v seniorském věku, mu ji položila ke kase a pak mu přinesla požadované kalhoty. A v tom to přišlo. Pronesl několik velmi vulgárních vět a nečekaně zaútočil.

„Bil mě oběma rukama, pěstmi, útočil na obličej a hrudník. Bylo to deset dvacet ran. Pak jsem spadla na zem a asi na chvíli omdlela. Když jsem se probrala, stál nade mnou, vulgárně nadával a chtěl prachy. Když jsem se doplazila k pokladně, ještě jsem dostala. Pak jsem mu ji otevřela, on si vzal peníze, vzal i bundu a odešel, přičemž mi vyhrožoval, že když to oznámím, že mě zabije. Opravdu jsme měla strach,“ líčila soudu žena, která má z obžalovaného dodnes takové obavy, že ho nedokázala vidět ani na videu, natož osobně.

„Když jsem do obchodu po jejím telefonátu přijel, byla zakrvácená a všude byla krev. Vypadala, jako by ji někdo zmasakroval. Je to neuvěřitelné, pro takový pakatel téměř zabije starou ženskou,“ uvedl majitel prodejny a dodal, že agresor měl štěstí, že nenarazil na něj. „Paní už se zpět do práce nedokázala vrátit. Teď jsem tam sám a bojím se tam někoho vzít, aby se mu taky něco nestalo,“ posteskl si obchodník.

Žena podle znalkyně utrpěla středně těžkou posttraumatickou stresovou poruchu. „Bojím se lidí, neustále se otáčím, kdo je za mnou. Skončila jsem v práci, na nákupy se mnou musí chodit manžel, bojím se sama na chatě, vrací se mi vzpomínky,“ popsala některé z problémů poškozená.

Banda u soudu prohlásil vinu, ale vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, zda vůbec tento institut vzhledem ke svému nízkému IQ pochopil, to soud odmítl. Banda pak otočil, a přestože pár minut předtím řekl, že vše, co je v obžalobě, je pravda, ve výpovědi to bagatelizoval a tvrdil, že ženě dal jen jednu facku. Dle svých slov jí nevyhrožoval ani nenadával. „Je mi hrozně líto, co jsem udělal. Byl jsem ožralý a zfetovaný, všeho lituji. Omlouvám se,“ zopakoval několikrát muž, který pracovníkům eskorty sahal sotva po ramena.

Líčení bude pokračovat výslechy dalších svědků. Státní zástupce Jiří Richtr v obžalobě Bandovi navrhl nepodmíněný trest ve výši 8 až 8,5 roku.