Dle všeho ji prodal a pak zmizel do Kostariky. Tam se schovával několik let, než byl vypátrán. Skončil v tamní cele a pak byl deportován do ČR. Teď stanul před Krajským soudem v Plzni, kde se k podvodu doznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Díky tomu vyvázl jen s několika lety kriminálu.

Skutku se Kubát dopustil už v roce 2017. Jak uvedl v obžalobě státní zástupce Šimon Böhm, tehdy nejprve coby jednatel a jediný společník ve společnosti AH autodoprava, stroje s.r.o., objednal od podnikatele ze Sokolovska celkem 102 tisíc litrů nafty a 35 tisíc litrů benzinu. Aby vypadal solventně, prostřednictvím třetí osoby za pohonné hmoty zaplatil částku bezmála 3,8 milionu korun. „Následně, aniž by měl jakékoliv finanční prostředky či jimi disponovala uvedená společnost, objednal celkem 272 tisíc litrů motorové nafty, za které měla být zaplacena částka 7 660 455 Kč. Tyto objednané pohonné hmoty byly následně dovezeny do objektu čerpací stanice ve Strašicích v okrese Rokycany, kterou si obžalovaný pronajal a kde naftu osobně převzal,“ uvedl v obžalobě Böhm.

Jak s naftou Kubát naložil, není známo, nicméně jisté je, že za ni nezaplatil a zmizel do exotické Kostariky. Tam žil spokojeně od roku 2017 až do roku 2022, kdy kriminalisté z Plzně zjistili, kde se skrývá. „Vyhlásili pátrání a soud vydal Evropský zatýkací rozkaz. V červnu 2022 byl na základě žádosti českých justičních orgánů muž zadržen kostarickou policejní složkou a umístěn do vazby," sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že po osmi měsících ve vazbě v Kostarice byl lezecky převezen do ČR, kde byl taktéž vzat do vazby. Výměny cel jistě nelitoval, neboť v Kostarice si rozhodně nelámou hlavu s počtem vězňů na metr čtvereční.

Nyní Kubát stanul před Krajským soudem v Plzni, kde vše přiznal. „Vše, co je v obžalobě, je pravda. Lituji toho, co se stalo, a myslím, že už nikdy nic podobného neudělám,“ řekl Kubát, jenž uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Díky tomu si polepšil, neboť zatímco původně obžaloba žádala 3,5 roku vězení, nyní se dohodli na třech letech za mřížemi. Kubát musí také uhradit škodu. Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou dohodu schválil. „Trestní minulost obžalovaného se datuje do 70. a 80. let minulého století, v posledních letech nebyl odsouzen,“ uvedl soudkyně s tím, že při ukládání trestu soud přihlédl i k postoji obžalovaného a uzavření dohody o vině a trestu. Verdikt je pravomocný.

Kubát bude venku z vězení už za necelé dva roky, dá se totiž očekávat, že soud mu do výkonu trestu započte nejen měsíce strávené v české vazbě, ale i v té kostarické.