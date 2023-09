Zdroj: Deník/Milan Kilián

V. Z., jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozeného, začal dle svých slov s drogami už před 25 lety. Nejprve čichal toluen, pak experimentoval s marihuanou, extází i LSD, jeho jistotou je ale pervitin, který bere pravidelně. „Utrácel jsem za něj všechny peníze. Když jsem třeba po tátovi zdědil 400 tisíc korun, byly za tři měsíce pryč,“ vysvětloval muž, který je už deset let v invalidním důchodu a velmi špatně mluví. Na jídlo a drogy mu po zaplacení nájmu před vzetím do vazby zbývalo pouhých 1200 korun měsíčně.

Se školákem se seznámil loni hned po prázdninách. „On byl takový zvláštní, vypadal podnapile. Říkal, že je to tím, že bere prášky, po nichž mu není dobře,“ uvedl V. Z. Dodal, že mladíkovi radil, že by měl změnit medikaci, a ten léky vysadil úplně. On ho pak začal 'léčit' pervitinem. „Inhalovali jsme ho. On pak byl nabuzený, neměl bolesti, které ho jinak trápily. Říkal, že když šel pak třeba na tělocvik, byl plný energie,“ vysvětloval V. Z. s tím, že celkem šlo asi o pět případů.

„Pervitin mu poskytoval i přesto, že znal věk i zdravotní stav poškozeného včetně skutečnosti, že je psychiatricky medikován. Tímto opakovaným poskytováním pervitinu vystavil nezletilého nebezpečí vzniku závislosti na této látce, což by v budoucnu mohlo vést k poruchám psychiky a osobnosti poškozeného,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Markéta Michlová.

Dodala, že v důsledku užití pervitinu poškozený upadal do stavu, kdy byl částečně paralyzovaný a nebyl schopen pohybu. Toho obžalovaný využil nejméně v pěti případech k různým sexuálním aktivitám, jež trestní zákoník klasifikuje jako znásilnění a jimž se poškozený pod vlivem drogy bránil pouze slovně, neboť jiného odporu nebyl schopen. „V důsledku jednání obžalovaného se u poškozeného rozvinula posttraumatická stresová porucha, projevující se poruchami spánku, přetrvávajícími stavy úzkosti, zvýšeného napětí a strachu,“ dodala Michlová.

Zatímco k podání pervitinu dítěti se obžalovaný přiznal, sexuální aktivity popíral. Po opakovaných dotazech soudu V. Z., který sám sebe označil za bisexuála a který je dle znalců pedofil, uvedl, že si s hochem byl velmi blízký, že ho třeba hladil po vlasech či objímal, ale sexuální podtext odmítl. Žádal o propuštění z vazby, ale neúspěšně, soud ho za mřížemi ponechal z obav, aby nepokračoval v trestné činnosti.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků a znalců. V. Z. hrozí až 12 let vězení, státní zástupkyně v obžalobě kromě nepodmíněného trestu navrhla i ústavní sexuologické léčení.