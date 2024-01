Obžaloba je velice obsáhlá, státní zástupce ji četl celkem tři hodiny. „Obžalovaní se měli v době nejméně od měsíce dubna 2013 v Karlových Varech, Ostrově, Boru a na dalších místech, po vzájemné dohodě a v úmyslu vylákat dotace ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR, účastnit na činnosti organizované skupiny v jednotlivých rolích a krocích, které měly být organizovány tak, aby na sebe navazovaly a navenek budily zdání legálnosti a správnosti,“ popsala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Zjednodušeně řečeno, Beneš podle obžaloby vytvořil řetězec obchodních společností ovládaných spoluobžalovanými, a to za účelem provedení nákupu strojních zařízení v rámci vícero dotačních projektů (nákup strojních zařízení, investice do vybavení pro kovovýrobu, nákup moderních technologií pro klempířskou výrobu). Vše tak, aby skutečné náklady na pořízení strojního zařízení korespondovaly s výší poskytované dotace.

„V žádostech o poskytnutí dotace měli obžalovaní uvést nepravdivé údaje o skutečné ceně pořizovaných zařízení a současně zamlčet, že byla organizována fiktivní výběrová řízení na dodání zařízení či stavebních prací s cílem, aby jako vítěz výběrového řízení na dodání zařízení byla vyhlášena jedna z obžalovaných právnických osob. Též mělo být zamlčeno, že zařízení byla zakoupena v Číně,“ uvedla Rubášová s tím, že obžalovaní měli připravovat a zpracovávat podklady pro zadávací dokumentaci do fiktivních výběrových řízení a vyhotovovat nabídky pro obžalované společnosti tak, aby nabídka jedné z nich mohla být prohlášena za vítěznou ve všech výběrových řízeních, kdy mělo jít o společnost účelově zařazenou do řetězce firem se záměrem zastřít skutečný původ a cenu dodávaných strojních zařízení z Číny. „Svým jednáním měli obžalovaní porušit podmínky dohod o poskytnutí dotací, závazná pravidla pro poskytování dotací vyhlášená příslušným ministerstvem a další,“ konstatovala Rubášová a dodala, že dotace byly obžalovaným poskytnuty v celkové výši přes 28 milionů korun. Kromě toho měli někteří z obžalovaných v daném období nepřiznat finančnímu úřadu příjmy ve výši téměř deset milionů korun.

Na dotacích měli podvodně získat desítky milionů. Hrozí jim roky vězení

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy obžalovaných, zaznít mají dále výpovědi pětatřiceti svědků, různé znalecké posudky a další důkazy.

Nejtvrdší trest – osm let vězení a pokutu tři miliony – navrhlo státní zastupitelství v obžalobě pro Beneše. Pro ostatní chce taktéž nepodmíněné tresty ve výši od pěti do sedmi let a peněžité tresty od půl milionu do tří milionů korun. Jediný, koho nechce obžaloba poslat za mříže, je Remišovský, navrhuje mu nejdelší možnou podmínku a peněžitý trest milion korun. Pro firmy chce také různé tresty, pro jednu např. mimo jiné propadnutí majetku v hodnotě 10 milionů korun.