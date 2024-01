Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podle obžaloby měli mít obžalovaní pod palcem pěstírny celkem na čtyřech místech v Plzeňském kraji, a to ve Všekarech, Hradišti, Měčíně a Ostromeči. Podle obžaloby nešlo o žádné troškaře, v jedné z pěstíren měli opakovaně sklidit více než sedm set rostlin za jeden cyklus. Poslední úrodu už ale ani na jednom místě sklidit nestačili, loni na jaře si na ně posvítili policisté specializující se na drogy. „Nalezli čtyři indoor pěstírny konopí, ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadrželi čtyři osoby, provedli sedm domovních prohlídek a deset prohlídek jiných prostor. Při prohlídkách bylo zajištěno 1200 rostlin konopí, 300 tisíc korun v hotovosti, kriminalisté také zajistili šest motorových vozidel, jeden motocykl, tři nákladní vozy komponentů a nelegálně držený samopal se stovkami nábojů,“ popsala tehdy policejní mluvčí Dagmar Brožová.

K soudu všechny přivedla eskorta, jsou od svého zadržení ve vazbě. K tomu, co měli spáchat, se příliš znát nechtěli. „Souhlasím jen s tím, že jsem měl pěstírnu v Ostromeči, kde provozuji rekreační středisko. Tam v jednom objektu byli hosté a ve druhém jsem si zřídil pěstírnu. Vybavení jsem koupil ve grow shopu, rady hledal na internetu,“ řekl Reithar s tím, že v té době hodně kouřil marihuanu, neboť mu to pomáhalo od depresí a stresu, měsíčně za ni dával dle svých slov pět až deset tisíc korun. „Vše jsem chtěl jen pro sebe, nikomu jsem nic nedodával,“ uvedl. Co se týče dalších pěstíren, připustil, že v Hradišti byl několikrát. „Vím, je to na kamerách, odvážel jsme odtamtud sušinu. Tu mi dával Alechko, se kterým se znám roky. Byl to jakýsi nájem za dodávku, kterou jsem mu půjčil,“ vysvětloval s tím, že jinak s pěstírnou ale neměl nic společného.

Ukrajinec soudu řekl, že v Čechách je 23 let, podniká tu a poctivě platí daně, ale dle svých slov udělal chybu, když chtěl zbohatnout a kývl jednomu známému, že se mu bude starat o pěstírnu v Hradišti. „Slíbil mi 30 tisíc korun měsíčně, když to budu zalévat. Ale pak mě požádal, abych rostliny i vytrhal a usušil. Měl jsem hodně práce, tak jsem o pomoc požádal i manželku,“ nabídl svoji verzi Alechko, který přiznal, že doma v Měčíně měl svoji vlastní pěstírnu. „Přivezl jsem si tam nějaké zařízení z Hradiště a také semena, bylo škoda je vyhodit. Chtěl jsem to pro léčebné účely, ženu bolí záda, dávám rostliny do francovky,“ vysvětloval s tím, že s Ostromečí a Všekary nemá nic společného. „Že se tam našly moje stopy? Pomáhal jsem tam s úklidem, ale to tam pěstírna ještě nebyla,“ hájil se.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech. Státní zástupce navrhl v obžalobě nepodmíněné tresty od 5 do 9,5 roku a peněžité tresty od 300 do 800 tisíc korun plus tresty propadnutí věci.