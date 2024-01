Hůl už nad ním zlomili lékaři, neboť nepomohla ambulantní, a dokonce ani ústavní léčba. Odborníci podle informací Deníku zvažovali i detenci či kastraci, ale Markovy činy zatím nejsou (zatím) tak zásadní, aby bylo tak radikální řešení na pořadu dne. Jediné, co zbývá, je tedy kriminál. Souzen je opakovaně. Nyní Marek stanul před plzeňským soudem, který ho poslal za onanování na Plzeňsku, Klatovsku a Kutnohorsku do vězení na bezmála dva roky. Tam si pobyt nejspíše ještě prodlouží. Čeká ho totiž brzy další soud na jihu Čech, neboť hned dvakrát onanoval ve vlaku na trase Protivín – Březnice.

Marek své nechutné představení předvedl zástupkyním něžného pohlaví už na mnoha místech v republice. Mnohé případy ženy nepochybně neoznámily, některé policie odložila, ale část doputovala až k soudu. Za výtržnictví, jak je tento čin právně kvalifikován, byl rodák z Vysokého Mýta v minulosti už potrestán soudy v Mostě, v Chomutově, v Litoměřicích, v Ústí nad Labem, v Kolíně, ve Žďáru nad Sázavou, v Praze a v Šumperku. A nově se přidal i západ Čech. Koncem loňského srpna byl Marek soudem potrestán za to, že si v srpnu 2022 v Klatovech na tamním nádraží vyhlédl 16letou dívku čekající na vlak. Šel za ní do posledního vagonu a usadil se do její blízkosti. Poté za ní opakovaně chodil a ptal se na cestu. „Pak jsem se dívala do mobilního telefonu. Když jsem zvedla oči, viděla jsem, že má rozepnuté kalhoty, v ruce drží penis a uspokojuje se,“ popsala dívka, která z vlaku utekla. Onanista byl krátce poté zadržen.

Podle znalců trpí sexuální deviací – exhibicionismem. V minulosti tento muž s podprůměrným intelektem absolvoval ambulantní i ústavní léčení, ale nic nepomohlo. Lékaři tak vyčerpali své možnosti a opakování léčby nemá podle odborníků smysl. K tomu přihlédl i klatovský soudce Petr Sperk, jenž Marka, který se doznal a činu litoval, poslal za mříže na osm měsíců.

Teď Marek stanul před dalším západočeským soudem – před Okresním soudem Plzeň-jih. Tam se zpovídal z toho, že loni v červenci ve vlakové soupravě na trati Nepomuk – Blatná oslovil 19letou dívku, které se zeptal, kdy bude následovat zastávka Životice. Když mu odpověděla a dala se s ním do řeči, rozepl si poklopec, obnažil se a začal onanovat.

U soudu Marek, kam ho přivezla eskorta z věznice v Horním Slavkově, odmítl vypovídat, byla tak čtena jeho výpověď na policii, kde se ke všemu přiznal.

Soudce Jiří Žižka ho poslal do vězení na 22 měsíců. Není to však jen za tento skutek, ale jde o souhrnný trest, v němž jsou zahrnuty i skutky, které spáchal Marek na Klatovsku a Kutnohorsku. Rozsudky tamních soudů, tedy již zmíněných osm měsíců vězení, a podmíněný trest, byly zrušeny. „Trest odpovídá závažnosti jednání. Byl uložen celkem za pět útoků,“ připomněl soudce Žižka, že na Kutnohorsku se Marek dopustil tří obdobných skutků. Verdikt je pravomocný.

Tím to ale pro Marka nekončí, je téměř jisté, že si pobyt za mřížemi prodlouží. Je totiž nepoučitelný, takže ještě předtím, než nastoupil do věznice, kam ho koncem srpna poslal klatovský soud, onanoval před cestujícími ve vlacích na jihu Čech. „Evidujeme dva případy, z 18. a 20. září, vždy na trase Protivín – Březnice. V jednom z případů se činu dopustil dokonce před mladistvou dívkou,“ řekla Deníku písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že koncem prosince byl podán státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby.