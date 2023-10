Už se z toho nevykroutí. Ukrajinec Ivan Huzo (64), který v Plzni zasadil svému krajanovi šest ran nožem jen proto, že ho napomenul, aby opilý neřval jako na lesy, stráví jedenáct let ve vězení a pak bude vyhoštěn z České republiky.

Ivan Huzo u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Milan Kilián

Rozhodl o tom Vrchní soud (VS) v Praze, který stejně jako Krajský soud v Plzni neuvěřil Huzovu tvrzení, že jednal v sebeobraně. „Odvolací senát odvolání obžalovaného zamítl jako nedůvodné,“ potvrdila po úterním zasedání VS jeho mluvčí Kateřina Kolářová s tím, že verdikt je pravomocný.

Huzo si tak krásy Čech moc neužil, a to přesto, že když k nám vloni přijel ze své vlasti, dostal coby válečný uprchlík ubytování i práci. Jenže z té ho vyhodili za pouhých 19 dní a dlouho nepobyl ani na ubytovně v Železniční ulici v Plzni, po třech týdnech ji vyměnil za vazbu na Borech.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Důvodem bylo jeho krvavé řádění loňského 7. srpna večer na pokoji ubytovny. „Po předchozím požití alkoholu, v jehož důsledku měl rozpoznávací i ovládací schopnosti podstatně snížené, nikoli však vymizelé, poté, co jej Nutsu M. (56) slovně napomenul, aby byl potichu, neboť se hlučně bavil s dalšími muži z ubytovny, se postavil čelem k poškozenému a se slovy „já tě teď zaříznu“ zaútočil kuchyňským nožem tak, že jej nejprve škrábl do pravé paže a pak jej pětkrát bodl do oblasti trupu a nejméně jeden výpad směřoval do oblasti hlavy poškozeného,“ popsal státní zástupce Pavel Raček.

Napadenému se i přes těžká zranění podařilo utéct před vchod ubytovny. Huzo ho tam ale dostihl a nejspíše by ho nožem dorazil, kdyby muže nezachránil další obyvatel ubytovny, jenž si doběhl pro airsoftovou maketu střelné zbraně, které se agresor zalekl a přestal s útoky. „Zranění poškozeného si vyžádalo akutní hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde byl operován v celkové anestezii,“ řekl Raček. Pobodaný byl dle znalců přímo ohrožen na životě.

Huzo soudu řekl, že v osudný den popíjel s kamarády z Rumunska a Moldavska a pak chtěl odnést dolary, které měl v úmyslu poslat domů na Ukrajinu. Tvrdil, že když seděl u stolu, tak ho Nutsu M., zvaný Mrkvička, zezadu napadl. „Udeřil mě nějakým železem do hlavy. Pak do mě kopal, ke krku mi dal nůž, řízl mě. Sebral mi peníze. Křičel jsem o pomoc, šlo mi o život. Nůž jsem chytil oběma rukama, ohnul ho a vzal jsem mu ho,“ líčil svoji verzi cizinec. Jak je možné, že neměl např. pořezané ruce, vysvětlit nedokázal.

Plzeňský senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem ho potrestal jedenáctiletým pobytem ve věznici se zvýšenou ostrahou a následným vyhoštěním z ČR na dobu neurčitou. Soudce Bouček ve zdůvodnění uvedl, že si obžalovaný během soudního procesu vymýšlel a několikrát změnil svou výpověď. „Neprojevil jakoukoliv sebereflexi a choval se nevhodně,“ řekl Bouček.

Huzo se proti rozsudku na místě odvolal, ale neuspěl.