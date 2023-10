Jak uvedl již v obžalobě státní zástupce Martin Rykl a nyní, po téměř ročním dokazování konstatoval i senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem, každý ve skupině měl jasně dané místo. Zjednodušeně řečeno, neboť rozsudek je velmi obsáhlý, hlavou organizované skupiny byli Cekov a Cee, kteří dodávali do pěstíren vybavení a starali se o chod, pěstiteli rostlin byli Bělohradský a Branžovská, Cekovová měla na starosti sazenice a Hoblík a Veselá zprostředkovávali kontakt mezi oběma stranami a případně i sami pěstovali. Půta se pak se šéfy podílel na zřízení pěstírny v Horním Slavkově, v níž konopí pěstoval Moldavec, který již v samostatném procesu dostal osm let vězení. V této pěstírně bylo dle rozsudku objeveno 2437 rostlin konopí, jejichž drť vážila 49,3 kg marihuany, navíc tam policisté našli již zpracovanou marihuanu o hmotnosti 14,3 kg.

Cekov a Cee měli dle rozsudku pod palcem i další prostory, kde se pěstovala marihuana za účelem další distribuce, a to v Lokti a Teplé. První z těchto pěstíren vyprodukovala podle obžaloby nejméně 72 kg zpracované marihuany, při policejním zátahu tam navíc bylo nalezeno 312 rostlin, kdy drť z nich vážila 12 kg, a pět černých pytlů s konopím o váze 3,8 kg. V Teplé měli obžalovaní vyprodukovat nejméně 24 kg zpracované marihuany, policie na místě objevila 530 rostlin, drť z nich vážila 6,3 kg. Hlavním pěstitelem byl Bělohradský, o další vypěstované kilogramy marihuany se ale podle rozsudku postarali i Branžovská a Hoblík.

Dva hlavní aktéři při prvním líčení u soudu odmítli, že by byli hlavou organizované skupiny. „Co se týče pěstírny v Horním Slavkově, o tom nevím vůbec nic. Nechápu, jak mohu být zařazen do nějaké organizované skupiny, já Bělohradskému maximálně přivezl sazenice nebo hnojivo. Ale že bych ho řídil nebo mu radil? Absurdní,“ tvrdil např. Cee. „Není pravda, že já bych někoho úkoloval. Ale je pravda, že jsem dodal technologii,“ připustil následně Cekov.

Senát uznal všechny obžalované vinnými a poslal je do vězení. Cekov a Cee dostali shodně 9,5 roku, a to ve věznici se zvýšenou ostrahou. Hoblík dostal 7 let, Branžovská 5 let, Veselá 3,5 roku, Půta a Bělohradský shodně po 3 letech a Cekovová 2 roky. Zbylá šestice ve věznici s ostrahou.

„Soud po provedeném dokazování dospěl k názoru, že vina obžalovaných byla prokázána. Jiné než nepodmíněné tresty nebylo možné uložit, ale u části obžalovaných byl trest uložen pod dolní hranicí trestní sazby,“ uvedl v odůvodnění soudce Bouček. Dodal, že v části obžaloby byla důkazní situace poměrně jednoduchá, neboť Bělohradský a Cekovová prohlásili vinu. „Doznali své jednání a usvědčovali ostatní obžalované,“ doplnil Bouček s tím, že mezi další důkazy patřily např. odposlechy.

Verdikt není pravomocný, tři obžalovaní se na místě odvolali, ostatní si ponechali lhůtu, stejně jako státní zástupce Rykl.