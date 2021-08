Vše začalo tím, že se obžalovaný v roce 2017 seznámil s dívčinou matkou. Na počátku roku 2018 se ženou, která je o 14 let starší a která má kromě holčičky ještě dva syny, začal bydlet. Už po roce se ale rozešli a holčička se matce svěřila, že byla otčímem sexuálně zneužívána.

„V přesně nezjištěném počtu případů ve snaze se sexuálně uspokojit požadoval po nezletilé, aby mu rukou třela penis, hladil ji na přirození pod kalhotkami, zasouval jí do přirození prsty a nepřestával s tím, ani když křičela, ať toho nechá,“ uvedl v obžalobě státní zástupce, podle něhož nebylo dítě vzhledem ke svému věku a obavám z trestu schopno se ubránit. „Říkal mi, že tohle dcerám dělají i jiní tatínkové. Myslela jsem si, že je to normální,“ popsala malá školačka.

Miloslav Ch. u soudu vinu opakovaně popřel. „Nic jsem neudělal, jsem nevinný,“ prohlásil Miloslav Ch., podle něhož jde o pomstu dívčiny matky za rozchod.

Krajský soud v Plzni došel k závěru, že se Miloslav Ch. nedopustil znásilnění, jak tvrdila obžaloba, ale „jen“ pohlavního zneužití, a tak muže potrestal podmínkou. Stejný trest vynesl i poté, co tam případ vrátil Vrchní soud v Praze. To nepotěšilo dívčinu matku. „Byla bych nejradši, kdyby ho odsoudili na tak dlouho, aby s dcerou nemohl být v kontaktu až do jejích osmnácti let,“ řekla Deníku před soudní síní. Přání se jí splnilo. Vrchní soud v Praze poté, co se proti druhému verdiktu odvolaly obě strany, plzeňský rozsudek zrušil a vynesl nový, když muže odsoudil za znásilnění. „Odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání šesti roků. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice s ostrahou. Dále je povinen uhradit poškozené na náhradě nemajetkové újmy ve formě prožití duševních útrap, částku 100 000 Kč,“ informovala mluvčí VS Kateřina Kolářová s tím, že verdikt je pravomocný.