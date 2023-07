Ač panuje horké léto, v Plzni sněžilo. Postarali se o to tamní bezdomovci, kteří si udělali večírek, jenž se jen tak nevidí. Do rána pak museli spoušť po sobě uklízet.

Ač panuje horké léto, v Plzni sněžilo | Video: se svolením Městské policie Plzeň

„V pondělí krátce před půlnocí vyjížděli strážníci ke kurióznímu oznámení pod most Milénia do ulice U Ježíška. Po příjezdu na místo se jim naskytl pohled, který je vrátil zpět v čase do období zimních měsíců se zasněženými ulicemi a celé situaci chyběl už jen stromeček s vánočními dárky.

Všude kolem totiž ležela bílá vrstva čehosi, co připomínalo čerstvou sněhovou pokrývku, ale ve skutečnosti šlo o polystyrenovou výplň jakýchsi matrací, které na místě roztrhali bezdomovci, kteří se celým nepořádkem stále ještě náramně bavili,“ popsala Tereza Schliková z městské policie Plzeň. Dodala, že hlídka dětské hrátky okamžitě ukončila. Spáče, kteří si na měkké podestýlce ustlali, vzbudila a všem přítomným bylo oznámeno, že si celý nepořádek za dohledu městských strážníků sami uklidí.

Zdroj: se svolením Městské policie Plzeň

„Hromadně se tedy pustili do díla a celý nepořádek vměstnali do sedmi velkých odpadkových pytlů. V závěru obdrželi finanční pokutu a z místa byli vykázáni,“ uzavřela Schliková.