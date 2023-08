Peníze posílali lidé s vysokoškolským titulem i nižším vzděláním, mladí i senioři, muži i ženy, Češi i cizinci. Šlo o desítky milionů korun. Jenže mnozí nedostali zpět ani to, co investovali. Podle obžaloby, která zazněla v úterý u Krajského soudu v Plzni, spáchal Kuba na vkladatele podvod, ve snaze se obohatit. Hrozí mu pět až deset let vězení. Poškozených je více než dvě stě.