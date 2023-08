Lukáše E., jehož celé jméno, tvář ani přesné bydliště nelze s ohledem na nezletilé oběti zveřejnit, marně varoval soused z vesnice, aby jeho dceru nechal na pokoji, že jí ještě není patnáct. Mladík se dál se školačkou stýkal a především výrazně překročil hranici nevinných polibků. „Jednou u rybníka došlo k orálnímu sexu. Napadlo to mě,“ přiznala soudu dívka, která tehdy chodila do osmé třídy. Dodala, že Lukáš E. sice pronesl, že to bude průšvih, ale nijak se uspokojování ústy nebránil. Ona o všem mlčela, ale když ji krátce poté táta s Lukášem přistihl, podíval se do její komunikace na Messengeru. A zjistil, že Lukášovi provedla orální sex. Nejprve mladíka stihl trest od naštvaného táty a pak už se vše dozvěděla policie. Ta mladíka dobře znala, už předtím měl totiž problémy se zákonem.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

I teď se ukázalo, že toho má na svědomí více, než jsou hrátky s jednou školačkou. „Prostřednictvím telefonátů a elektronické komunikace požadoval opakovaně po jiné 14leté dívce, jejíž věk znal, aby mu nafotila svůj zadek, prsa a přirození, a fotografie mu zaslala, což poškozená na jeho naléhání učinila,“ uvedl v obžalobě u Okresního soudu Plzeň-sever státní zástupce Dušan Nový. Dodal, že mladý muž školačce na oplátku poslal snímek svého ztopořeného penisu a opakovaně jí navrhoval setkání za účelem pohlavního styku, při kterém ji chtěl zbavit panenství. Nabízel například sex na posedu. Kromě toho byl Lukáš E. obžalován z krádeže horského kola ze sklepa a vloupání do stavební buňky, kde odcizil motorovou pilu, pánský batoh, klobásy, tyčinky a dopil lahev slivovice, navíc poškodil pivní čerpací soupravu. A aby toho nebylo málo, zpovídal se i z toho, že ze žárlivosti postříkal červeným sprejem dveře bytu, kde žije jeho bývalá láska.

Lukáš E. u soudu učinil prohlášení viny ve všech bodech obžaloby s výjimkou orálního sexu. K tomu podle něj nedošlo. „Maximálně jsme se líbali,“ tvrdil soudu. Když dívka vše přiznala, jen sklopil hlavu.

Do domu se jim nastěhovali cizí lidé. Dodnes tam nemohou, pomoci se nedovolali

Senát v čele se soudkyní Ivetou Zítkovou poslal letos v květnu Lukáše E., jemuž hrozilo až osm let vězení, za mříže na 35 měsíců. Následovalo ale odvolání, a tak měl nyní konečné slovo Krajský soud v Plzni. Ten původní rozsudek zrušil a obžalovanému pobyt za mřížemi o pár měsíců zkrátil. „Odsouzen byl k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku se zařazením do věznice s ostrahou,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Verdikt je pravomocný, teď už Lukášovi E. zbývá jen dovolání k Nejvyššímu soudu.