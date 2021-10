„Nepovažuji za správné, aby tato společnost udělovala tresty za odlišný názor,“ řekl po soudu Škárka, který je rozhodnut bojovat dál.

Případ Škárky by měl být varováním pro všechny, kteří si myslí, že za svoje mnohdy drsné komentáře na sociálních sítích nemohou být nijak potrestáni. Bývalý politik se vloni 1. listopadu opil vínem a poté umístil na svůj veřejně přístupný facebookový profil příspěvek začínající slovy Zbyteční lidé – zbavme se jich. „Dnes jsem na ČT zaregistroval reklamu na fond „Nedoklubko“, který podporuje předčasně narozené děti s hmotností, kdy 'se vejdou do dlaně'. Jinými slovy nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uváděl a dále mimo jiné mentálně postižené přirovnal ke zvířatům. „Stát se musí probrat a zbavit se 'zbytečných lidí'. Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální, či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti td.) nesmí být společností protežovaní,“ napsal.

Po zveřejnění se vzedmula vlna odporu a Škárka krátce poté skončil ve funkci vychovatele v borské věznici, kde byl jinak velmi dobře hodnocen. Další trest přišel letos v srpnu u Okresního soudu Plzeň-sever. Tomu Škárka řekl, že příspěvkem, jenž napsal opilý a v emocích po zprávách v televizi, nechtěl vzbudit nenávist, ale vyvolat diskusi mezi svými přáteli na sociální síti. „Expresní forma, která měla vybudit občany, byla sice za hranou, ale není trestným činem,“ hájil se exposlanec. Uvedl také, že slovo zrůda, které použil, je terminus technikus. Slovník naučný z roku 1976 podle něj uvádí, že zrůda je plod postižený malformacemi, plod, který není zdravě vyvinutý . „Nevidím důvod, proč by tato slova měla být trestná,“ řekl a dodal, že neziskovky podle něj fungují velmi špatně, často se v nich podle něj utopí peníze. „Blížíme se k demokratické totalitě, lidé se bojí říci svůj názor,“ tvrdil Škárka, podle něhož se dostáváme do stadia, kdy jiný názor na rasismus, LGBT a podobně citlivé otázky, než je většinový, může být kriminalizován.

Soudkyně Iveta Zítková uložila expolitikovi dvanáctiměsíční trest, podmíněně odložený na dva roky, tedy nižší, než navrhovala státní zástupkyně. „I právo svobody slova má svoje mantinely a pan Škárka z nich vybočil,“ uvedla při odůvodnění rozsudku Zítková.

Před odvolacím krajským soudem se Škárka nevyjádřil a jen odkázal na své odůvodnění odvolání. Jeho obhájce Marian Franc uvedl, že soud prvního stupně věc špatně právně posoudil, neboť podle něj nejde o trestný čin, a žádal zproštění obžaloby. Odvolací senát v čele se soudcem Davidem Protivou ale došel k závěru, že Škárka se přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dopustil. Uložil mu ale mírnější trest – deset měsíců podmíněně odložených na zkušební dobu 18 měsíců. „Okresní soud dostatečně nezohlednil ve prospěch obžalovaného jeho dosavadní trestní bezúhonnost,“ zdůvodnil Protiva. Proti verdiktu je možné už jen podat dovolání k Nejvyššímu soudu, což Škárka nejspíše učiní. „Budeme pokračovat dál,“ řekl po skončení líčení Deníku.