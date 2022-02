Sériový vrah Josef Kott (64, na snímku) požádal ve středu plzeňský krajský soud o obnovu procesu. Snaží se zpochybnit výpověď svého o šest let staršího kumpána Michaela Kutílka, se kterým byl v roce 1995 odsouzen na doživotí za čtyři vraždy a jeden pokus. Kutílek, který se k vraždám přiznal, zemřel v roce 2017 ve vězení.

Dvojice v noci na 2. května 1990 během šestadvaceti hodin nejprve zastřelila sedmdesátiletého vrátného jednoho z podniků v Nýřanech. Dalšími oběťmi byly dvě šestnáctileté stopařky, které vrazi ubodali desítkami ran nožem. Pak zastřelili a okradli pražského taxikáře. Poslední obětí krvavého běsnění byl britský šofér kamionu. Toho vražedné duo střelilo do hlavy a okradlo. Muž však přežil a oba identifikoval.

Dítě trpělo hlady a žízní. Jeho matka vyvázla s podmínkou

Kott včera před senátem řekl, že byl odsouzený pouze na základě výpovědi Kutílka a znalci z něj udělali sexuálního devianta, aby ho mohli do konce života poslat za mříže. „Na základě sexuální deviace mi byla snížena příčetnost, což jsem kategoricky odmítal. Vraždy stopařek jsem nespáchal, to opakuji. Tím jsem si vynutil revizní posudek, který vyvrátil to, že jsem sexuální deviant,“ hájil se Kott.

Josef Kott dodal, že nemůže být odsouzený na základě výpovědi recidivisty Kutílka, který měl v té době daleko bohatší kriminální minulost než on. „Ale přes všechno byla věrohodnost Kutílka stále stoprocentní. Na tom, co řekl, byl postavený celý proces,“ podotkl Kott.

Odsouzený vrah se ve středu vrátil také k vraždě vrátného v Nýřanech a podíl na činu odmítl. „Pachové stopy a otisky prstů z místa byly jen Kutílkovy. On byl za tento skutek pouze pod trestní sazbou nedovolené ozbrojování. Podle soudu jsem byl pachatelem já, aniž bych na té vrátnici byl,“ obhajoval se.

Nové světlo do případu by tak měl podle Kotta a jeho obhájkyně vnést synovec odsouzeného Pavel Kott.

„Ten byl přítomný u rozhovoru mezi Michaelem Kutílkem a Josefem Kottem, který se uskutečnil mezi jednotlivými skutky. Dokládá nevěryhodnost původní výpovědi pana Kutílka a potvrzuje verzi pana Kotta o tom, že tyto trestné činy on sám svým jednáním nespáchal,“ řekla advokátka Andrea Janková.

Do hospod i bez očkování: Konečně někdo dostal rozum, reagují hostinští

Synovec Pavel Kott, který má za maření úředního výkonu osm záznamů v trestním rejstříku a stíhaný byl také šestkrát v Německu u soudu vypověděl, že viděl, jak muž v policejní uniformě vede s namířenou pistolí strýce k autu a dohadují se. V tu chvíli tehdy čtrnáctiletý Pavel Kott prý vůbec netušil, že policista je Kutílek.

„Hodně se hádali. Slyšel jsem, že se prý něco pos*alo. Kutílek vyčítal strýci, že něco zkazil a křičel na něj, že s ním musí jet. Strýc to ale stále odmítal,“ vzpomínal Pavel Kott.

Podle něj také říkal Josef Kott několikrát Kutílkovi, ať schová zbraň. Kutílek Kottovi naopak vyhrožoval, že mu obrátí život naruby. „Skončilo to tím, že oba nasedli do tátovy červené tatry 613 a odjeli,“ dodal Pavel Kott.

Další jednání je naplánováno na začátek března.

Obnovit proces chtěli oba vrazi už v roce 2006. Tehdy Kutílek tvrdil, že všechny vraždy spáchal sám, protože byl satanista.