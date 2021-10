Seniorovi povolila v roce 2019 lékařka řídit auto s podmínkou, že nepojede dále než 10 km od svého přechodného bydliště. Když ale platnost posudku po roce skončila, muž ji už nevyhledal a i bez lékařského potvrzení jezdil dál. Přiznal, že datum na lékařské zprávě upravil. „Nedovedu si bez auta život představit. Potřebuji ho,“ sdělil při výpovědi. Nyní má jízdu zakázanou i soudně. Soudce Petr Sperk ho uznal vinným, a to z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, z neposkytnutí pomoci a padělání. Nový byl odsouzen k deseti měsícům odnětí svobody s podmínkou na 24 měsíců a zákazem řízení všech motorových vozidel na 24 měsíců. Státní zástupkyně se vzdala možnosti odvolání.

Sražená Radoslava P. šla v té době z práce. „Rozhlédla jsem se na přechodu, z jedné strany nic nejelo, z druhé bylo auto daleko. Zhodnotila jsem, že stihnu přejít, počítala jsem, že auto případně přibrzdí. Skoro jsem už přešla, ale pak jsem ucítila náraz. Nejdříve jsem myslela, že mám ruku jen naraženou, ale než jsem došla k autu, tak začala hodně bolet. Zavolala jsem tak dceři, která má odvezla do nemocnice. Léčila jsem se do 9. dubna,“ uvedla Radoslava P., která utrpěla zlomeninu pažní kosti levé ruky s trvalými následky, které jí snižují pohyblivost ruky.

Nehoda se odehrála 29. října 2020 odpoledne, kdy jel Nový ve směru od náměstí v Lubech na Malou Vísku a na přechodu u Drůbežářského závodu přehlédl na přechodu pro chodce chodkyni a narazil do ní. „Žena přepadla přes kapotu a upadla na komunikaci. Řidič nezastavil a z místa nehody odjel,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

