Muž, který v říjnu 2018 zastřelil na parkovišti rokycanské průmyslové zóny družku Květu, podal proti verdiktu ústavní stížnost. Nyní však byla zamítnuta. Podle soudců se všechny předchozí soudní instance, které případ řešily, vypořádaly s argumenty obhajoby podle závažnosti činu. Pro stížnost odsouzeného neshledal Ústavní soud důvody a odmítl ji.

Před bezmála třemi lety přijel Aliu (tehdy v podmínce) do Kotelské ulice ve voze Škoda Superb. Přišel k zaparkovanému Opelu Meriva, v němž seděla jeho přítelkyně na sedadle spolujezdce. Po krátké hádce vytáhl z bundy nelegálně drženou zbraň a jedním výstřelem ji zasáhl do hlavy. Vzadu přitom seděl jejich tehdy pětiletý syn. Družka Květa po jedenácti dnech v nemocnici těžkému zranění podlehla. Na její pohřeb v rokycanském kostele dorazily stovky Romů.

Žárlivý cizinec se hájil tím, že ženu nechtěl úmyslně usmrtit. Podle jeho vyjádření šlo o náhodný výstřel. Krajský soud však verzi na vědomí nevzal a poslal ho do vězení na 16 let. Navíc musí rodině a zdravotní pojišťovně uhradit šest milionů korun. „Jenže dceru mi to nevrátí,“ zdůrazňuje zlomený otec. S rodinou nechal na rokycanském hřbitově postavit dceři nepřehlédnutelný náhrobek. Cizinec byl v minulosti šéfem narkomafie a údajně i informátorem policie. V srpnu 2017 byl podmínečně propuštěn z vězení.