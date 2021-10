Případ se stal letos v červnu. Šofér z Klatovska jel s vozem sanitní služby, kam naložil 95letou pacientku. Když s ní couval, narazil do procházející ženy. Ta upadla a utrpěla několik zlomenin.

Řidič sanitky ji naložil na pojízdné křeslo a odvezl na chirurgickou ambulanci, kde oznámil, co se stalo. Seniorka musela být hospitalizována. Dodnes je v péči lékařů. Řidič podle informací Deníku činu litoval a ženě sám od sebe poslal peníze na rehabilitaci.

Policie při vyšetřování došla k závěru, že muž za volantem sanitky porušil důležitou povinnost, neboť si v případě, že při couvání neměl dostatečný výhled, měl zajistit asistenci další osoby. Protože tak neučinil, policie zahájila trestní stíhání pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud by mu byla prokázána vina, mohl by být odsouzen až ke čtyřem letům vězení. Jenže před soudem vůbec nestane. „Nebyl dosud soudně trestán, nebyl žádným orgánem projednáván pro přestupky ani v evidenční kartě řidiče nemá žádné dopravní přestupky. Ženě se omluvil, činu litoval. Proto jsou splněny všechny podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání,“ popsala Deníku čerstvé rozhodnutí klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Dodala, že zkušební doba byla stanovena na osm měsíců. Pokud po tuto dobu nic nespáchá, osvědčí se, pokud by se něčeho dopustil, bude trestní stíhání obnoveno