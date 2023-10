S přirozením v ruce pronásledoval po městě školačky. Dopadené osahával

Odpoledne, na které jen tak nezapomenou, připravil čtyřem školačkám ve věku od 9 do 13 let a dvěma dívkám starším 15 let Marcel O. (38).

Marcel O. u Krajského soudu v Plzni, kam ho přivedla eskorta. | Video: Deník/Milan Kilián

Recidivista, který byl jen krátce předtím propuštěn z vazby, onanoval na různých místech v jednom západočeském městečku a především tam s přirozením v ruce pronásledoval dívky, které si vyhlédl. Ty před ním zděšeně prchaly, některým se ale utéci nepodařilo. Když je Marcel O. dostihl, osahával je a pranic nedbal pláče a proseb, některým dokonce vyhrožoval nebo zacpával ústa. Teď stanul muž před Krajským soudem v Plzni. Tam vše popřel. Obžaloba pro něj žádá více než deset let vězení. Deník respektuje žádost soudu a nebude zveřejňovat ani přesné místo, kde k činu došlo, ani jméno či tvář obžalovaného, aby nemohly být identifikovány nezletilé poškozené, které si trauma z události v sobě nesou dodnes. Dnem, na který jen tak nezapomenou, je 19. prosinec 2022. Zdroj: Deník/Milan Kilián „V úmyslu sexuálně se uspokojit přistoupil s obnaženým penisem, který držel v ruce a masturboval, k dívkám ve věku 9 a 12 let a požádal je, aby mu nainstalovaly do mobilního telefonu aplikaci Messenger,“ popsal začátek mužova řádění státní zástupce Jiří Richtr s tím, že jedna z dívek si telefon vzala, ale poté si všimla, že muž onanuje. Upozornila kamarádku, zahodila telefon a obě se daly na útěk. Obžalovaný jednu z nich pronásledoval a dostihl ji v domě, kde se chtěla schovat. Pak ji osahával na hýždích, naštěstí se jí podařilo vysmeknout a utéci do bytu příbuzného. Krátce poté se Marcel O. přesunul na jiné místo, kde skrytý za dodávkou pozoroval další dvě školačky a přitom onanoval. Když jej 13leté dívky zpozorovaly, ze strachu začaly utíkat. On s obnaženým penisem běžel za nimi, a když jedna z nich na náledí upadla, předstíral, že jí chce pomoci, a přitom ji osahával. Přitom stále onanoval. Pak ji natlačil na blízký plot a sahal jí na intimní místa, ač ho prosila, ať ji nechá, že je mladá. Když mu utekla, polapil Marcel O. její kamarádku a i tu osahával. I ona mu naštěstí nakonec utekla. Policie zatkla tři lidi podezřelé z vraždy starosty, nalezeného v ohořelém autě Tím ale jeho řádění neskončilo. Osahával pak ještě dvě dívky, z nichž první dohnal v domě, kam ji pronásledoval, druhou dostihl na ulici, kde ji povalil na zem, to vše stále s „nádobíčkem“ v ruce. První zachránilo, že křičela o pomoc, druhou to, že kolem náhodně jela policejní hlídka, jíž se Marcel O. zalekl a vzal nohy na ramena. Dívky děsivý zážitek jen tak z hlavy nevymažou. „Když na to pomyslím, dělá se mi zle. Už nikdy ho nechci vidět,“ uvedla jedna ze školaček ve výpovědi, čtené před soudem. Zklamání z partnera si vybíjela na matce, surově ji bila a psychicky týrala Obžalovaný, který je nyní ve výkonu trestu pro jinou trestnou činnost, soudu přiznal, že je za mřížemi jako doma. „Už jsem byl trestán asi čtrnáctkrát, a to pro podobnou trestnou činnost, jako jsem tady. Ve vězení jsem celkem strávil asi 17 let,“ přiznal Marcel O. s tím, že před oním prosincovým dnem byl na svobodě po propuštění z vazby pouhý týden. K přiznání k činům uvedeným v obžalobě se ale neměl. „Vůbec k tomu nedošlo, ty dívky jsem v životě neviděl,“ tvrdil. Trval na tom, i když mu předsedkyně senátu Helena Przybylová připomněla, že v přípravném řízení téměř vše doznal, a že dokonce uváděl, že se chce léčit. „Tu výpověď si celou vymysleli a sepsali policisti. Ti na mě mají vztek, protože jsem spolupracoval s GIBS,“ prohlásil. Líčení bude pokračovat v dalších dnech. Za znásilnění a výtržnictví Marcelovi O. hrozí až dvanáct let vězení, státní zástupce v obžalobě navrhl trest 10,5 roku, se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

