Lukša, jehož k soudu přivedla eskorta z vazby na plzeňských Borech, soudu řekl, že žil několik let v Amsterdamu. „Čím jsem se tam živil? To neřeknu,“ reagoval na otázky soudce Oldřicha Klůse s tím, že loni strávil několik měsíců doma v Lotyšsku u rodičů a koncem října se přesunul do Čech. Přijel autobusem, neměl tu ale žádné zázemí.

„Spal jsem u kamarádů nebo na chodbách odemčených domů. Napřed jsem pracoval v továrně za minimální mzdu, pak už jsem nedělal. Nemám žádné úspory,“ prohlásil cizinec. První vážný malér měl letos počátkem března. Poté, co byl v trolejbusu na Americké třídě vyzván revizorem Plzeňských městských dopravních podniků k předložení jízdního dokladu, nejprve nereagoval a otočil se k němu zády. Ve chvíli, kdy trolejbus přijel do zastávky U Práce, se pokusil odejít. Když ho chtěl revizor spolu s kolegou zastavit, vytáhl na ně z kapsy bundy nůž o délce 25 cm. „Otočil se k nim čelem a udělal nožem proti nim výpad, kdy oba poškození z obavy o svůj život a zdraví před obviněným couvli a on poté utekl,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Marie Čechová.

Mnohem větší paniku Lukša způsobil 5. dubna večer, kdy řádil v obchodním centrum Olympia. „Po předchozí slovní a drobné fyzické rozepři se členem ostrahy, který chtěl Lukšu vyvést z obchodního centra kvůli jeho nevhodnému chování, což se mu nepodařilo, v prostoru nouzového východu vytáhl nůž o délce 30 cm, kterým máchal před sebou a rozešel se s ním směrem ke strážnému. Ten před sebe postavil nákupní vozíky zasunuté do sebe, aby zabránil jeho přiblížení. Obžalovaný do nich opakovaně kopl a s nožem v ruce naznačoval vůči tomuto i dalšímu členovi ostrahy bodání, přičemž se mu podařilo otevřít nouzový východ a s nožem v ruce vběhl do prostoru fastfoodu,“ popsala Čechová s tím, že strážného, který se ho snažil mít pod dohledem, začal Lukša s nožem v ruce pronásledovat, při čemž odhodil nerezový vozík na odkládání nádobí. Křičel na něj něco v cizím jazyce a naznačoval mu podříznutí. Pronásledoval ho až do prostoru občerstvení, kde seděli hosté, z nichž někteří ze strachu utekli. Lukša ochranku nožem ohrožoval až do chvíle, kdy se rozhodl z objektu utéct.

„Všechno je to pravda,“ reagoval Lukša s tím, že druhý skutek spáchal pod vlivem alkoholu. „Drogy ale neberu, jen od čtrnácti kouřím marihuanu,“ řekl a přiznal, že za výtržnictví byl ve vězení i v Nizozemí. U nás ale za své řádění s nožem za mříže nemusí. Vzhledem k tomu, že tu má čistý trestní rejstřík a prohlásil vinu, mu státní zástupkyně navrhla desetiměsíční podmínku, odloženou na zkušební dobu dvou let. Žádala také, aby byl vyhoštěn na dobu čtyř let a státu propadl nůž zajištěný policisty.

Soudce Klůs se s tím ztotožnil. „Soud má za to, že v daném případě není na obžalovaného nutné působit nepodmíněným trestem. Tuto kombinaci trestů považuje soud za zcela přiléhavou,“ konstatoval Klůs. Rozsudek ihned nabyl právní moci, a tak byl Lukša propuštěn z vazby. Musí ale ve stanoveném termínu opustit republiku.