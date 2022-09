Josef V., jehož celé jméno ani tvář nemůže redakce ze zákona zveřejnit, měl s manželkou už dvě děti, když se jim narodila v roce 2003 dcera. Tu už si doma nenechali. „Měli jsme malý byt,“ zdůvodnil to soudu muž, který v posledních letech žil na Plzni-jihu, Domažlicku či Plzni-severu u své matky. Holčička tak putovala do kojeneckého ústavu, poté střídavě pobývala v dětském domově, u pěstounů, u matky či babičky.

Obžalovaného Josefa V. přivedla k soudu eskorta, je ve vazbě. O propuštění žádal o líčení marně.Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Já ji poprvé viděl, když jí bylo sedm, osm let,“ řekl soudu muž s tím, že pak ji vídal zhruba jedenkrát ročně. Svoji 'otcovskou lásku' jí projevil podle obžaloby tím, že se jí zmocnil, když přijela na návštěvu. „V přesně nezjištěné době od roku 2016 do roku 2017 využil toho, že ostatní příbuzní spali, a svoji dceru, narozenou v roce 2003, vzbudil a poručil jí, ať se svlékne, což ze strachu učinila. Strčil jí penis do vaginy a souložil s ní. Poškozená se ho snažila odstrčit, ale neměla dostatečnou sílu a s ohledem na svůj nízký věk a intelektový handicap nebyla schopna se mu ubránit,“ řekl státní zástupce Martin Rykl.

Dodal, že Josef V. čin zopakoval letos v únoru, kdy dívka přijela z dětského domova na návštěvu za ním, jeho matkou a dalšími příbuznými. Opět počkal, až ostatní usnuli, vzbudil ji, donutil ji se svléci, oznámil jí, že coby vlastní otec si s ní může dělat, co chce, a znásilnil ji. I tentokrát se marně snažila bránit. Nechal ji, až když mu řekla, že byla zneužita i vlastním bratrem Martinem.

Josef V. u soudu popřel, že by dívku před pěti lety znásilnil. Co se týče letošního února, přiznal, že v osudný večer nebyl právě střízlivý. „Vypil jsem dvě dvoulitrové petky piva a dvě litrovky hruškovice,“ řekl soudu s tím, že si toho moc nepamatuje. Jednoznačně ale popřel, že by dceru donutil k sexu. „Já bych svým dětem nikdy neublížil. Jde o pomstu za to, že jsem policii oznámil, že ji zneužívá její bratr. Ona mi to řekla, ale nechtěla, abych to nahlásil. Ale byla to občanská povinnost,“ řekl Josef V. s tím, že ho synovo chování naštvalo zejména proto, že zneužita jinými muži už byla jeho starší dcera a cca před šesti lety i mladší dcera, údajně synem pěstouna. „Tehdy jsem to ale nehlásil, protože jsem šel do výkonu trestu a tam jsem to řešit nechtěl,“ tvrdil šestnáctkrát soudně trestaný recidivista.

Líčení bude pokračovat v říjnu výslechy poškozené, znalců a svědků. Josefu V. hrozí 5 až 12 let vězení. Stejný trest může dostat i jeho syn, v jeho případě ale zatím nebyl termín stanoven.