Otec se dvěma syny napadl bezdůvodně čtyři lidi, policie hledá svědky.

Záběry z bezpečnostní kamery, která napadení zachytila. | Foto: PČR

Kopáním do nohou i údery pěstí do hlavy. Tak se rozhodla "bavit" 11. července nad ránem trojice Romů. "U pomníku Díky, Ameriko! na Americké třídě v Plzni zatím neustanovený pachatel či pachatelé napadl minimálně čtyři další osoby," informovala mluvčí policie Michaela Raindlová. Všichni napadení museli snést kopance do spodní části těla, každý pak schytal ještě ránu do obličeje, po které skončil na zemi.