U plzeňského krajského soudu se ve čtvrtek 8. dubna konalo odvolací řízení. Verdikt Okresního soudu Plzeň-sever, který obžalovaného odsoudil k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou roků, přičemž výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let, změnil Krajský soud v Plzni na dva a půl roku odnětí svobody s odkladem na tři roky. "Krajský soud dále obžalovanému uložil zákaz řízení v době trvání 1,5 roku," dodala zmocněnkyně Ulyana Šauerová.

"Tímto bychom chtěli poděkovat především státní zástupkyni Okresního soudu Plzeň-sever Jitce Úlovcové, že se ve věci trestu odvolala. Dále děkujeme Advokátní kanceláři Šauer a Šauerová za zastupování a vstřícné jednání a v neposlední řadě senátu Krajského soudu v Plzni v čele s předsedou Eduardem Wipplingerem za opravdu profesionální přístup a dokonalé seznámení se se spisem a excelentní odůvodnění rozsudku," okomentoval verdikt soudu otec zemřelého mladíka Roman Mády st.

Teprve dvacetiletému Romanu Mádymu předčasně ukončila život nešťastná dopravní nehoda, ke které došlo 1. května loňského roku mezi Blatnicemi a Nýřany. Řidič kamionu Szajkó se tehdy nevěnoval řízení a v protisměru srazil auto, které řídil někdejší úspěšný závodník. Mladík zraněním na místě podlehl. Okresní soud Plzeň-sever vyměřil na začátku ledna pětapadesátiletému řidiči nákladního vozu podmínku. Předsedkyně senátu Iveta Zítková přihlédla mimo jiné k tomu, že muž je přes třicet let řidičem z povolání a vždy řídil

vzorně. „Mladý řidič osobního auta značky Ford Galaxy jel po silnici od Nýřan směrem na Blatnice. V protisměru řídil kamion značky Renault šofér, který se plně nevěnoval řízení vozidla. Najel s vozem na krajnici a poté přejel do protisměru, kde došlo ke střetu s projíždějícím osobním autem,“ uvedla Zítková. Řidič kamionu se u soudu rodině omluvil. „Cítím se být vinen. Hrozně mě mrzí, co se stalo. Moc rád bych to vrátil zpátky,“ uvedl tehdy obžalovaný. „S rozsudkem nejsem vůbec spokojený. Překvapilo mě, že mu neodebrali ani řidičský průkaz, je to fraška,“ sdělil v lednu Roman Mády st.