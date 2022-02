O něco dramatičtější průběh měla "akce" recidivistky, která se odehrála 6. listopadu 2021 v Táborské a při níž 91letá žena přišla o peněženku s 1 500 korunami, občanku a další drobnosti. Pachatelka totiž seniorku odstrčila, když ji při činu přistihla, a z bytu pak utekla. "V tomto případě se poškozená zranila při pádu, který následkem odstrčení utrpěla," dodal mluvčí.

Žena dále kradla v listopadu v Zámečnické ulici, kdy 85leté seniorce ukradla peněženku s hotovostí 2 500 korun, v lednu 2022 ve Smrkové ulici, to okradla 90letou paní, a o týden později v Suvorovově ulici, kdy oběti bylo 80 let a způsobila jí škodu za více než 9 000 korun. A také 10. února, to oslovila 81letou ženu s prosbou o pomoc. Ta uvěřila připravené lsti a společně odešly do bydliště seniorky. Než poškozená stačila ženě přinést žádaný papír a tužku, byla již pachatelka z bytu pryč a připravila ji o 900 Kč a osobní doklady. "Při posledním případu obrala recidivistka 83letou ženu, která měla ku pomoci při chůzi opěrné chodítko," doplnila mluvčí s tím, že k tomu došlo v ulici U Jam 11. února 2022 a seniorka opět přišla o peněženku s doklady a hotovostí 1 100 korun.

Sklapla klec

Policie recidivistku zadržela 12. února a ona teď čelí obvinění ze spáchání několika trestných činů. "Nelze zcela vyloučit, že se žena mohla dopustit ještě i dalších obdobných skutků páchaných na občanech vyššího věku," uvedla Veronika Hokrová s tím, že celková hmotná škoda je více než 17 000 korun.